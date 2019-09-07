Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ

Русские приходы в Западной Европе не смогли принять решение о присоединении к Московскому патриархату, несмотря на то, что около 58% членов генассамблеи Архиепископии русских православных церквей высказались за присоединение.

Как пояснил протодиакон Иоанн Дробот, для принятия решения необходимы две трети голосов. 104 человека поддержали присоединение к Московскому патриархату, 75 — выступили против.

«Будем дальше работать над этим. В течение этой недели владыка соберет духовенство, и будем это дело обсуждать», — цитирует «РИА Новости» протодиакона.

Константинопольский патриархат в ноябре 2018 года принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов, аннулировав томос от 1999 года. Многие священники и прихожане выступили против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви.

Обсуждается предложение возвратиться в Русскую православную церковь или Русскую православную церковь за границей.

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отметил, что РПЦ продолжит проведение консультаций с приходами.

10 августа РПЦ изложила условия для принятия «русского экзархата».