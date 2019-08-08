Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг

Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг. Об этом говорится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы», сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Согласно инициативе, избежать дублирования и роста числа сотрудников можно с помощью нового реестра, в котором будут фиксироваться все функции ведомств, уточняет телеканал «360».

Министерство предлагает составить список полномочий, которые возможно перераспределить или отдать на аутсорсинг. Так, отчетностью и бюджетным учетом может заняться Федеральное казначейство.

Минфин предполагает, что централизация снизит расходы бюджета и повысит прозрачность, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам заместителя руководителя Федерального казначейства Станислава Прокофьева, финансовые функции останутся у министерств и ведомств, а бухгалтерские и отчетные перейдут Казначейству.

Эксперимент по передаче бухгалтерии уже проводился. Так, в 2017 году Федеральное казначейство получило такие функции от Росаккредитации, а в 2018 году — от Минобрнауки и Минпросвещения. Прокофьев отметил, что на сегодняшний момент полномочия переданы от 13 органов власти. К 2021 году 56 ведомств должны централизовать бухгалтерские функции в Федеральном казначействе.

В январе 2018 года Минфин предложил стимулировать госслужащих премиями и угрозой сокращения. Соответствующий проект постановления правительства о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти был размещен на портале проектов нормативных актов.