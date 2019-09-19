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Путин повысил зарплаты сотрудникам МИДа и госслужащим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент России Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщается на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что повышение на 4,3% коснется дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте.

Датой подписания документа указано 19 сентября.

5 июля российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

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