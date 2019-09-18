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Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября. Поводом для этого стала попытка одного из участвовавших в мероприятии бизнесменов передать через пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова свой проект.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено?» — цитирует Путина «РИА Новости».

После этого глава государства в шутку обратился к своему пресс-секретарю со словами «Дима, отдай!».

В декабре 2018 года Путин заявил, что есть способы регулирования бюрократии, но полностью ее победить невозможно. «Но и жить без нее невозможно, надо сказать», — добавил он.

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