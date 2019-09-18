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Путин пообещал сделать всё для внедрения цифровой платформы жалоб бизнеса

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Президент России Владимир Путин заявил, что максимально поспособствует внедрению так называемой цифровой платформы, которая позволит предпринимателям сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС.

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«Сделаю всё для того, чтобы эта предлагаемая система — в более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде — была внедрена», — отметил российский лидер.

По его словам, эта платформа не представляет опасности для правоохранительной сферы.

18 марта сообщалось, что бизнес пожаловался президенту России Владимиру Путину на инициативу Минфина включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.

По словам директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики Вадима Засько, это приведет к усилению давления на бизнес.

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