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Путин ответил на предложение об изменении избирательной системы

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в ответ на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова обсудить «ремонт выборной системы» выразил готовность работать в этом направлении, чтобы усовершенствовать избирательные инструменты.

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В ходе встречи с главой государства 17 сентября Зюганов отметил, что для обсуждения данного вопроса можно собрать лидеров фракций.

«Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему», — цитирует его ТАСС.

Владимир Путин выразил готовность продолжить обсуждение и указал, что политическая система страны представляет собой живой организм, поэтому следует анализировать работу имеющихся инструментов, чтобы повысить их эффективность и усовершенствовать на благо народа.

Зюганов в ответ заверил, что у КПРФ уже готов ряд хороших предложений — законодательных поправок.

«Мы их внесем, если вы поддержите. Будет гораздо полезнее всем и выборной системе пойдет [на пользу]», — сказал Зюганов.

По его словам, надо выстроить цельную, хорошую систему, где присутствовало бы и соперничество, и контроль, и «люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали».

«Давайте поговорим», — поддержал президент.

12 сентября глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил создать систему общего избирательного фонда, средства которого будут делиться поровну между всеми кандидатами.

Он выразил уверенность, что избирательную систему надо максимально декоммерциализировать, так как сейчас на выборах наблюдается конкуренция «денежных мешков».

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