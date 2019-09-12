Глава СПЧ предложил создать общий избирательный фонд для кандидатов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложит президенту Владимиру Путину создать систему общего избирательного фонда, средства которого будут делиться поровну между всеми кандидатами.

По его словам, избирательную систему надо максимально декоммерциализировать, так как сейчас на выборах наблюдается конкуренция «денежных мешков», а не «идей и людей».

Федотов указал, что «у кого избирательный фонд больше, тот может позволить себе больше билбордов и выступлений в СМИ, более дорогих политтехнологов, более искушенных сборщиков подписей».

«Нам нужно переходить к системе общего избирательного фонда, который может формироваться как из бюджета, так и за счет пожертвований сторонников партий и кандидатов, но средства из него должны делиться поровну между всеми кандидатами», — сказал глава СПЧ.

Среди других инициатив — освобождение депутатов и губернаторов от сбора подписей. Это может быть введено и в сфере исполнительной власти, подчеркнул Федотов.

«Муниципальный депутат, баллотирующийся в региональное заксобрание, не должен, думаю, собирать подписи, поскольку он доверие избирателей уже получил. Равно как и депутаты заксобраний, если они хотят баллотироваться в Госдуму. Они уже собрали подписи, победив на выборах», — сказал он.

Федотов подчеркнул, что «главное, давайте перестанем изменять каждый раз избирательную систему перед выборами — здесь важна стабильность, хотя бы на два срока подряд».

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