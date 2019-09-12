Прямой эфир

Глава СПЧ предложил создать общий избирательный фонд для кандидатов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложит президенту Владимиру Путину создать систему общего избирательного фонда, средства которого будут делиться поровну между всеми кандидатами.

Погрузились в думу: чего ждать от нового парламента Москвы
Представителям партии власти придется учитывать интересы оппозиции, считают политологи

По его словам, избирательную систему надо максимально декоммерциализировать, так как сейчас на выборах наблюдается конкуренция «денежных мешков», а не «идей и людей».

Федотов указал, что «у кого избирательный фонд больше, тот может позволить себе больше билбордов и выступлений в СМИ, более дорогих политтехнологов, более искушенных сборщиков подписей».

«Нам нужно переходить к системе общего избирательного фонда, который может формироваться как из бюджета, так и за счет пожертвований сторонников партий и кандидатов, но средства из него должны делиться поровну между всеми кандидатами», — сказал глава СПЧ.

Среди других инициатив — освобождение депутатов и губернаторов от сбора подписей. Это может быть введено и в сфере исполнительной власти, подчеркнул Федотов.

«Муниципальный депутат, баллотирующийся в региональное заксобрание, не должен, думаю, собирать подписи, поскольку он доверие избирателей уже получил. Равно как и депутаты заксобраний, если они хотят баллотироваться в Госдуму. Они уже собрали подписи, победив на выборах», — сказал он.

Федотов подчеркнул, что «главное, давайте перестанем изменять каждый раз избирательную систему перед выборами — здесь важна стабильность, хотя бы на два срока подряд».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Уголовных дел по 282-й статье стало гораздо меньше»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора
Матвиенко отметила отсутствие серьезных нарушений на прошедших выборах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019