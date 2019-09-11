Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора

Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора. По результатам первого тура победил врио главы города Александр Беглов. Об этом в среду, 11 сентября, заявил на заседании комиссии ее председатель Виктор Миненко.

«Признать выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича», — цитирует его ТАСС.

9 сентября стало известно, что Беглов набрал 64,47% голосов по результатам обработки 98,93% протоколов. Явка в Санкт-Петербурге составила 30,08%.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках. Кроме того, 8 сентября в Северной столице прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов.

Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора в октябре 2018 года. Ранее он являлся полпредом в Северо-Западном федеральном округе.