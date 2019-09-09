Медведев поздравил Беглова с победой на выборах губернатора Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с победой на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет «РИА Новости».

«Он самовыдвиженец, но не порывал своих связей с «Единой Россией». Мы также считаем его близким нам человеком. Поздравляем и желаем дальнейших успехов в должности губернатора», — сказал глава кабмина.

Ранее в понедельник стало известно, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,47% голосов по результатам обработки 98,93% протоколов на выборах главы города в единый день голосования. Явка на выборах в Санкт-Петербурге составила 30,08%.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках. Кроме того, 8 сентября в Северной столице прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов.

Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора в октябре 2018 года. Ранее он являлся полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.