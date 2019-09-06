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Беглов рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии социальной инфраструктуры в городе. Об этом 5 сентября он рассказал в эфире телеканала «78».

По его словам, в этом году Петербург почти в два раза опередил Москву по количеству открытых детских садов и школ.

«Но этого мало. Все равно дисбаланс остается. Нужно усиливать работу в 2020 – 2021 годах», — отметил он.

Беглов отметил, что до 2024 года городу дополнительно потребуются 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения, на открытие которых нужно 309 млрд рублей.

Также в этом году было принято несколько законов, определяющих новые меры социальной поддержки жителей северной столицы.

Так, например, с наступление дачного сезона был введен бесплатный проезд в электричках для пожилых людей. С 1 января следующего года все кто жил или родился в блокадном городе будут получать дополнительные выплаты.

Законы коснулись и ветеранов Великой Отечественной Войны и жителей блокадного Ленинграда получат единовременную выплату в связи с 75-летием Победы.

Единовременную выплату в размере 50 тыс рублей начнут получать женщины, родившие первенца с 19 лет, а с 1 января женщинам, воспитывающим нескольких детей до полутора лет, предоставят социальную няню.

22 августа Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге.

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