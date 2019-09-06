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Беглов рассказал о благоустройстве Петербурга

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об активном благоустройстве города и отметил, что при разработке планов власти прислушиваются к мнению петербуржцев.

По словам градоначальника, очень важно сохранить зеленые зоны, благоустроить дворы и парки. Это поможет улучшить экологическую и психологическую обстановку.

Для реализации целей сумма выделяемых средств увеличена с 1,5 до 4 млрд. руб. С учетом средств муниципалитетов на благоустройство направлено 6 млрд руб.

«Например, мы недавно встречались с жителями по поводу сквера на улице Туристской. Хотели там построить какой-то торговый центр. Жители обратились, и за короткое время мы привели сквер в порядок. Поставили новые скамейки, детскую площадку, Wi-Fi сделали. И жизнь закипела», — рассказал Беглов в эфире телеканала «78».

Кроме того, он отметил появление нового парка в Петербурге впервые за 16 лет. Так, парк Героев-пожарных объединили с парком Интернационалистов, получившееся пространство намерены расширять и дальше.

В планах у властей также реконструкция парков Академика Сахарова, Юнтоловского, Южно-Приморского, Пискаревского и Авиаторов.

На севере рядом с Юнтоловским заказником на площади 75 га создадут уникальный экопарк, где будет сочетаться городская среда и живая природа.

«Я считаю, что надо делать более современные общественные пространства, насыщенные инфраструктурой. Когда доработаем, предложим горожанам обсудить проекты», — добавил Беглов.

Вместе с тем власти за лето уже благоустроили почти 500 дворов и привели в порядок улицы, в том числе ликвидировав 96 несанкционированных свалок.

22 августа Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге.

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