Оса чуть не прервала трансляцию с московского избирательного участка

Наблюдение за голосованием на одном из московских избирательных участков едва не прервалось из-за осы, севшей на камеру, которая ведет прямую трансляцию. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалев.

«Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена», — цитирует его «РИА Новости». Других курьезов, по словам Ковалева, не происходило, так как процедура выверена с технической точки зрения.

Ранее 8 сентября член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что накануне в столичном районе Дорогомилово задержан хулиган, напавший на охрану избирательного участка. По некоторым данным, этот же человек два года назад, во время выборов муниципальных депутатов, покусал нескольких членов избирательной комиссии, возмутившись запретом присутствовать при надомном голосовании.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.