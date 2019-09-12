Вышли из декретов: что даст бизнесу отмена старых требований

Правительство совместно с предпринимательскими объединениями приступило к оптимизации обязательных требований к бизнесу, введенных после 1991 года, рассказали «Известиям» в «Деловой России». Это следующий шаг после отмены действия правил, появившихся в СССР и РСФСР. Поручение об этом 11 сентября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом глава кабмина предостерег: чиновники, которые плохо справятся с этой работой, рискуют попасть под настоящую гильотину.

Обязательные требования времен СССР и РСФСР к бизнесу отменят с 1 января 2020 года — на год раньше, чем планировалось. Поручение об этом подписал глава правительства. Вице-премьер Константин Чуйченко заявил, что этот документ стал рекордным в истории кабмина по своему объему — в нем 20,5 тыс. актов, размещенных на 2 тыс. страниц. Среди них — декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне и постановления Совмина РСФСР 1961 и 1978 годов об утверждении республиканских технических условий: «Колбасы вареные, мясо птицы и кроликов», а также «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».

В советских нормативных актах содержится множество абсурдных и устаревших требований. Так, зоопаркам предписывается продавать прессу исключительно в киосках «Союзпечати» и пускать фейерверки только от «Союзпетарды». Офисных работодателей обязывают предоставлять сотрудникам подставки для ног по причине того, что это полезно для спины, а организации общественного питания обязуют хранить яйца в отдельном помещении и мыть посуду ветошью.

Дмитрий Медведев привлек внимание к этой проблеме на Гайдаровском форуме в январе 2019 года, описав устаревший способ приготовления омлета. Теперь, когда с советскими требованиями покончено, аппарату правительства под руководством вице-премьера Константина Чуйченко предстоит провести «тонкую работу» по пересмотру действующих российских норм, заявил премьер-министр. Их миссия состоит в том, чтобы отменить действия актов, которые вредят развитию страны и ограничивают экономику, но в то же время не создать условия, когда что-то остается вне сферы правового регулирования.

— Я надеюсь, что (коллеги) займутся этим максимально тщательно, потому что в противном случае их придется подвергнуть той самой гильотине и они могут, фигурально говоря, разделить участь Максимилиана Робеспьера, — пригрозил Дмитрий Медведев.

Представители бизнес-объединений позитивно оценили инициативу. Правовые акты советского времени — анахронизм, который оправданно будет исключен из регуляторики, заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, требования столетней давности предприниматели не знают и не читают, но при этом они применяются при контроле и могут становиться поводами для штрафов, которые в последние годы резко выросли.

Александр Калинин также добавил, что упразднение устаревших предписаний существенно облегчит реализацию «регуляторной гильотины»: теперь правительство и бизнес-объединения могут сосредоточиться на актуализации только тех нормативных актов, которые были приняты после 1991 года.

«Регуляторная гильотина» задумывалась как многоэтапный процесс, и отмена советских требований — безусловно правильный, но только первый шаг в его рамках, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По мнению эксперта, основная работа еще впереди и говорить, что бизнес вздохнет свободно, пока рано: много бессмысленных норм было введено и в новой России, поэтому сейчас в правительстве активно работают 43 рабочих группы по оптимизации действующих правовых актов.

Некоторые требования времен СССР вполне могут быть разумными и в отмене всех норм необходимости не было, возразил руководитель центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. Однако старые нормативные акты содержали в себе много противоречий и создавали неопределенность, которая усложняла ведение бизнеса, признает эксперт. Поэтому в целом инициатива правильная, подытожил он.