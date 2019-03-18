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Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.

Час от часу полегче: правительство готово пересмотреть платежи бизнеса
Сейчас сборы за обязательную для ведения своего дела информацию составляют от 20 до нескольких сотен тысяч рублей

Как сообщили «Известиям», предприниматели также выступили против регулирования остальных платежей отраслевым законодательством или сохранения их в прежнем виде. Об этом говорится в письме на имя президента от четырех бизнес-объединений — Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опоры России» и «Деловой России». Его авторы указывают, что предложенная министерством концепция «не соответствует поручению главы государства, не имеет комплексного подхода».

Кроме того, представители бизнес-сообщества предложили принять законопроект, запрещающий взимать с предпринимателей неналоговые платежи, не закрепленные в специальных реестрах и перечнях, вводить новые и изменять существующие сборы без принятия соответствующих законодательных актов.

Глава ТПП Сергей Катырин пояснил, что протест связан с намерением включить в кодекс отдельных обязательных платежей, в то время как систематизация сборов еще не завершена. По его оценке, обязательные для ведения бизнеса неналоговые сборы ежегодно обходятся предпринимателям более чем в 1 трлн рублей.

Минфин ведет работу по консолидации неналоговых платежей с 2016 года. Тогда Владимир Путин поручил провести работу по систематизации и формированию единого перечня таких сборов и закрепить единые правила их установления и взимания на законодательном уровне. Изначально планировалось создать для этого рамочный закон, однако реализовать эту инициативу не удалось, «так как платежей очень много, и они совершенно разные», говорила ранее «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

В Минфине полагают, что вышеперечисленные неналоговые платежи имеют налоговую природу, а также предлагают закрепить в кодексе сборы за включение в госреестры и получение из них сведений, плату за патентные пошлины и ряд платежей за обязательную государственную экспертизу документации. В целом, практика, при которой за оказание государственных услуг взимается плата, не включенная в НК, по мнению ведомства, не должна существовать.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 19 марта

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