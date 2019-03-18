Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи

Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.

Как сообщили «Известиям», предприниматели также выступили против регулирования остальных платежей отраслевым законодательством или сохранения их в прежнем виде. Об этом говорится в письме на имя президента от четырех бизнес-объединений — Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опоры России» и «Деловой России». Его авторы указывают, что предложенная министерством концепция «не соответствует поручению главы государства, не имеет комплексного подхода».

Кроме того, представители бизнес-сообщества предложили принять законопроект, запрещающий взимать с предпринимателей неналоговые платежи, не закрепленные в специальных реестрах и перечнях, вводить новые и изменять существующие сборы без принятия соответствующих законодательных актов.

Глава ТПП Сергей Катырин пояснил, что протест связан с намерением включить в кодекс отдельных обязательных платежей, в то время как систематизация сборов еще не завершена. По его оценке, обязательные для ведения бизнеса неналоговые сборы ежегодно обходятся предпринимателям более чем в 1 трлн рублей.

Минфин ведет работу по консолидации неналоговых платежей с 2016 года. Тогда Владимир Путин поручил провести работу по систематизации и формированию единого перечня таких сборов и закрепить единые правила их установления и взимания на законодательном уровне. Изначально планировалось создать для этого рамочный закон, однако реализовать эту инициативу не удалось, «так как платежей очень много, и они совершенно разные», говорила ранее «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

В Минфине полагают, что вышеперечисленные неналоговые платежи имеют налоговую природу, а также предлагают закрепить в кодексе сборы за включение в госреестры и получение из них сведений, плату за патентные пошлины и ряд платежей за обязательную государственную экспертизу документации. В целом, практика, при которой за оказание государственных услуг взимается плата, не включенная в НК, по мнению ведомства, не должна существовать.

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