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Правительство может пересмотреть ставки платежей для бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены.

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В Минфине считают, что все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины.

Однако при их переносе в налоговое законодательство необходимо проанализировать экономическую обоснованность нынешних размеров платы и скорректировать их.

Директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская рассказала «Известиям», что ведомствам придется скорректировать размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них и вовсе исключить.

При этом Лебединская не стала указывать, какие конкретно платежи вызывают у ведомства наибольшие сомнения, сославшись на соображения межведомственной этики.

По ее словам, министерство попросило отраслевые ведомства предоставить расчеты и обоснования, на которые они опираются при принятии решения о размере платы за те или иные действия с госреестрами.

Ревизия, проведенная рабочей группой, состоящей из представителей правительства и бизнеса, показала, что стоимость схожих услуг может отличаться в несколько раз.

Подробнее — в материале «Известий»:

Час от часу полегче: правительство готово пересмотреть платежи бизнеса

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