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Российские инвесторы сэкономили на налогах свыше 17 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В 2016–2017 годах российские инвесторы сэкономили на налогах 17,57 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС). Речь идет об одном из налоговых вычетов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Он позволяет вернуть 13% от суммы, не превышающей 400 тыс. рублей.

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Согласно сведениям Московской биржи, спрос на ИИС растет с момента их создания в 2015 году. В настоящее время россияне открыли 3 млн подобных счетов. При этом объем торгов по ним достиг 478 млрд рублей.

Однако эксперты отмечают, что на практике ИИС не отвечает поставленным государством целям. Россияне рассматривают его в качестве способа накопить сбережения.

Помимо ИИС граждане вправе рассчитывать на возмещение 13% от расходов на образование, медицинскую помощь, покупку жилья или процентов по ипотечному кредиту. Налоговый вычет можно получить деньгами на счет или в составе зарплаты.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 20 февраля.

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