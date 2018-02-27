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Минфин рассмотрит вопрос о налоговой амнистии для бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство финансов рассмотрит вопрос о налоговой амнистии для юридических лиц.

С такой инициативой в ведомство обратилась общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По их данным, за последние 10 лет у предприятий образовались долги по налогам, штрафам и пеням, которые взыскать невозможно.

«Мы предлагаем их просто списать, также как это было сделано для индивидуальных предпринимателей (ИП)», рассказал «Известиям» глава общественной организации Александр Калинин.

В финансовом ведомстве, в свою очередь, отметили, что вопрос полного списания безнадежных платежей требует проработки. При этом Минфин готов освободить бизнес от санкций за неуплаченные налоги.

Ранее Госдума приняла закон о списании недоимок по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам для ИП за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Малый бизнес подводят под амнистию

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