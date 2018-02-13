Бюджет нацелился на граждан

Ведущие экспертные объединения России готовят предложения по налоговой реформе, которую правительство планирует провести уже в этом году. «Известия» изучили мнения четырех экспертных сообществ. В Столыпинском клубе предлагают ввести налог с богатых, в Экспертном совете при правительстве — навсегда освободить от сборов самозанятых граждан. В Аналитическом центре при правительстве настаивают на отмене ряда льгот, а в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина не считают нужным что-либо менять.

Менять и отменять

Реформировать налоговую систему нужно радикально, но постепенно — в течение восьми лет, следует из предложений Столыпинского клуба, с которыми ознакомились «Известия». Такое видение бизнес-омбудсмен Борис Титов как председатель набсовета организации представит президенту, рассказала «Известиям» директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович. На первом этапе — в 2018–2020 годах — необходимо снизить нагрузку на микро- и малый бизнес, например, освободить от взносов в ПФР пенсионеров, которые ведут бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей.

Для физлиц в Столыпинском клубе предусмотрели отмену части сборов. Правда, в документе речь идет лишь о гражданах, чей ежемесячный доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ, в 2018 году составляет 9489 рублей). Для этой категории населения предлагается отменить НДФЛ. Напротив, для богатых россиян эксперты считают нужным НДФЛ повысить, то есть ввести в стране прогрессивную шкалу: с доходов свыше 1 млн рублей в месяц взимать 30%, из которых 10% должны направляться в ПФР. Нынешнюю ставку в 13% в Столыпинском клубе предлагают сохранить для граждан, чьи доходы превышают МРОТ, но меньше 1 млн рублей.

Для работодателей, которые предоставляют сотрудникам добровольное медицинское страхование, нужно отменить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), которые сейчас составляют 5,1% от зарплаты работника. Отменить следует и налог на движимое имущество в 1,1%.

При этом доходы от НДФЛ следует разделять поровну между региональным и муниципальным бюджетами. Сейчас 85% поступлений от этого сбора идут в казну субъекта и только 15% — в муниципальную.

На втором этапе — до 2025 года — в Столыпинском клубе предлагают провести так называемую тонкую настройку фискальной системы. В частности, вернуть единый социальный налог (ЕСН) и заменить им страховые платежи во внебюджетные фонды — ПФР, ФОМС и ФСС. Авторы концепции предложили перейти на добровольное накопление пенсий, а не взимать 6% в обязательную накопительную часть, как сейчас. Таким образом ставка ЕСН опустится до 24% с нынешних 30%. Но вводить ЕСН нужно параллельно с реформой пенсионной системы, отмечается в предложениях сообщества.

Можно ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, но только через три-четыре года, согласился заведующий кафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Быковников, но другие налоги, по его мнению, менять не следует.

— Если сделать это сейчас, то крупные предприятия начнут выводить из страны свой капитал, — убежден эксперт.

Налог для среднего класса

Менее масштабные реформы предлагают члены Экспертного совета (ЭС) при правительстве. Они тоже сочли необходимым освободить самозанятых россиян от налогов. Сейчас для нянь, сиделок и репетиторов действуют налоговые каникулы до конца этого года. В Минфине недавно выступили за продление срока до 2020 года.

В то же время среди идей ЭС есть схожие с предложениями Столыпинского клуба, такие как повышение НДФЛ на доходы более 1,021 млн рублей в год — это предельная величина базы по пенсионным взносам в 2018 году, с которой уплачиваются 30% страховых взносов. Сейчас все доходы свыше этой суммы облагаются дополнительно 10-процентной ставкой и полностью идут в солидарную часть пенсии — это нужно отменить, убеждены в ЭС.

Однако аналитики пока не определились, на сколько именно повышать ставку подоходного налога. В любом случае это означает, что НДФЛ станет прогрессивным.

Замглавы общероссийского общественного объединения «Опора России» Владислав Корочкин в целом поддержал идеи ЭС. Он согласен, что нужно ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и освободить от этого налога население с низкими доходами.

— Но все эти изменения необходимо делать постепенно, — полагает он.

К нам едет ревизор

В Аналитическом центре при правительстве (АЦ) «Известиям» рассказали, что налоговую нагрузку на граждан и бизнес можно не менять. Но если всё же поставить цель провести реформу, то прежде всего следует провести ревизию всех льгот, после чего часть из них ликвидировать. Например, отменить послабления по налогу на прибыль для непроизводственных предприятий. Эту льготу регионы устанавливают самостоятельно, уточнил первый замруководителя АЦ Владислав Онищенко.

Для граждан можно повысить подоходный налог, но сопоставимо снизить НДС. Это сделает население более ответственным, поскольку оно будет сильнее ощущать налоговую нагрузку.

— Так как НДС зашит в конечную стоимость товаров, многие люди не отдают себе отчета в том, что платят налог, — пояснил суть идеи Владислав Онищенко.

Налоговую систему в России нужно менять, убежден Владислав Корочкин из «Опоры России». Причем начать как раз с НДС, как предлагают в АЦ. Но снижать ставку налога не стоит — его лучше заменить налогом с продаж.

— Доходы от этого платежа принесут бюджету не меньше, чем НДС, — добавил эксперт.

Сохранить, нельзя менять

В Центре стратегических разработок считают, что текущую налоговую систему не нужно менять в принципе, поскольку опасно менять правила игры, когда в стране только-только возобновляется экономический рост.

— Будет лучше, если мы в ближайшие годы — пока не выйдем на новое качество роста — основные налоги трогать не будем, — считает президент ЦСР Павел Кадочников.

Илья Быковников из РАНХиГС согласен с экспертами из ЦСР: не следует спешить с кардинальными изменениями в фискальную систему.

— Наша бизнес-среда адаптировалась к текущим параметрам. Если с завтрашнего дня мы все начнем жить по-новому, то бизнес «просядет», — считает Илья Быковников из РАНХиГС.

До конца этого года в стране действует президентский мораторий на изменение налоговой системы. Но в следующем году новации, скорее всего, появятся. При этом и президент Владимир Путин, и чиновники правительства неоднократно заявляли, что налоговые изменения рассчитаны на перспективу. В конце 2017 года первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что к маю 2018 года должны быть окончательно определены параметры налоговой реформы. По его словам, решения «по налоговой системе, по налоговым ставкам» должны быть приняты «в начале политического цикла, чтобы все жили спокойно шесть лет», оценивали налоговую нагрузку и планировали бизнес.