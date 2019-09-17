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Зарубежный бизнес не захотел вкладываться в экономику Дальнего Востока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Иностранные инвесторы не спешат вкладывать в экономику Дальнего Востока. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть в распоряжении «Известий»).

Отмечается, что доля проектов с участием иностранного капитала на территориях опережающего развития (ТОР) составляет 9,3%, в свободном порту Владивосток (СПВ) — 4,7%.

Причинами такого низкого интереса зарубежного бизнеса к инвестированию в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) называются изменения законодательства, нестабильность управления в экономических зонах, частый пересмотр правил игры и иностранные санкции. Кроме того, из региона продолжается отток населения.

Эксперты считают, что, несмотря на старания правительства изменить ситуацию, быстрых результатов ждать не стоит.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слишком Дальний: иностранные инвесторы не спешат вкладывать в ДФО

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