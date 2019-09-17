Слишком Дальний: иностранные инвесторы не спешат вкладывать в ДФО

Зарубежный бизнес не спешит вкладываться в экономику Дальнего Востока, размеры иностранных инвестиций остаются скромными , сказано в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». С документом ознакомились «Известия». По оценкам аналитиков, доля проектов с участием иностранного капитала на территориях опережающего развития (ТОР) составляет 9,3%, в свободном порту Владивосток (СПВ) — 4,7%. Основные барьеры для бизнесменов заключаются в неопределенности правил игры и бюрократии. Государство делает немало для развития ДФО и привлечения капитала из-за рубежа, но быстрых результатов ждать не стоит, в том числе из-за санкций, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Его величество капитал

О том, что доля российских инвестиций в общем объеме вложений в проекты на Дальнем Востоке составляет более 80%, говорил и вице-премьер, полномочный представитель президента России в округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году. Он назвал такую ситуацию естественной, отметив, что «если граждане страны не будут верить в возможности региона, приглашать кого-то из-за рубежа бессмысленно». Большинство резидентов свободных экономических режимов на Дальнем Востоке — российские компании. Проекты с участием зарубежных инвесторов в ТОРах составляют 9,3% от общего числа, в СПВ цифра еще меньше — 4,7%, говорится в исследовании «Эксперт РА».

Зачастую препятствия для иностранных инвесторов связаны с изменением законодательства, нестабильностью управления в экономических зонах и пересмотром правил игры, сказано в исследовании. Путаницу у бизнесменов вызывают большое количество госорганов, работающих на Дальнем Востоке. Бюрократия на местах мешает компаниям начать работать после получения статуса резидента, подчеркивается в документе. Например, предприниматели в СПВ часто сталкиваются с затягиванием передачи прав на землю, хотя она полагается им без аукциона, а в ТОРах — вместо готовой инфраструктуры получают участок с отсутствием отдельных коммуникаций. Из более чем 80 зарубежных компаний, зарегистрированных в экономических зонах ДФО, работают только 17. Суммарный объем их инвестиций в экономику округа составил 8,2 млрд рублей.

восток Владимир Путин на выставке ТОР Дальнего Востока. 5 сентября 2019 года Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Действующие экономические инструменты не решают проблем с оттоком квалифицированных кадров, а также с деградацией таможенной и транспортной инфраструктур, которые в совокупности влияют на инвестиционный климат. Аналитики отметили необходимость долгосрочной стратегии для экономических зон на Дальнем Востоке, которая позволит выстроить план их развития и конкурировать с альтернативными механизмами, действующими в Восточной Азии.

Планы по мерам поддержки Дальнего Востока во многом связаны с увеличением финансирования из федерального бюджета, отметила руководитель аналитических проектов «Эксперт РА» Вита Спивак. Однако вливания государственных денег вряд ли серьезно изменят ситуацию с привлечением иностранных инвестиций в регион. Это не решает проблем отсутствия полноценной стратегии свободных экономических зон Дальнего Востока, а также износа основной инфраструктуры, констатировала она.

Рейтинг вперед

В «Корпорации развития Дальнего Востока» «Известиям» заявили, что среди 1822 резидентов ТОРов и СПВ 92 компании (то есть 5%) — с иностранным участием. Общая сумма заявленных проектов — 247,7 млрд рублей. Их реализация позволит создать 18,5 тыс. рабочих мест. В ДФО инвестируют 17 стран, в тройке лидеров по числу резидентов и объему вложений Китай, Корея и Япония.

восток Заседание президиума Государственного совета, посвященное национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил руководству регионов Дальнего Востока к 2020 году добиться показателей, соответствующих уровню субъектов, входящих в топ-30 рейтинга инвестиционного климата в России. Как сообщили «Известиям» в Агентстве стратегических инициатив, по результатам рэнкинга 2019 года ДФО вырос больше, чем в среднем вся страна. 9 из 11 дальневосточных субъектов улучшили свои показатели, а Республика Саха и Камчатский край — вошли в тридцатку.

Проводимая в последние годы политика развития Дальнего Востока, включая и вопросы его привлекательности для предпринимателей, показывает положительные изменения, заявил «Известиям» председатель правительства Республики Саха Владимир Солодов. В Якутии в целях улучшения бизнес-среды сформированы понятные правила игры, выстроены прозрачные взаимоотношения и прямые каналы для диалога с инвесторами, отметил он.

Результаты есть

На прошедшем в начале сентября ВЭФе Владимир Путин поставил задачи по ускорению развития Дальнего Востока. Он предложил бизнесу активнее инвестировать в регион и рассказал об условиях и преференциях, созданных на базе экономических зон. В кратчайшие сроки профильным ведомствам поручено доработать программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035-го, согласно которой рост экономики ДФО должен составить 6%. Глава государства сделал особый акцент на проблеме миграции в другие регионы и потребовал действенных мер по ее решению. В качестве одной из них — объявил о реализации для дальневосточников ипотечной программы под 2%.

восток Владимир Путин на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили определенные сдвиги в развитии Дальнего Востока. Однако, по их мнению, необходим аудит всех программ и инструментов, направленных на продвижение ДФО, которые по прошествии времени оказались неэффективными. По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, главный индикатор, который характеризует прогресс Дальнего Востока, — миграционное сальдо. Несмотря на все меры поддержки, отток населения продолжает превалировать над притоком. Однако ипотека под 2% годовых позволит исправить ситуацию, уверен Георгий Остапкович.

По мнению эксперта Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Юрия Зайцева, государство немало делает для развития региона и привлечения капитала извне: начиная от введения преференций для бизнеса и упрощения визового режима, заканчивая созданием офшорных зон. Также эксперт считает, что санкции против России оказывают немалое влияние на показатели дальневосточных субъектов и приток инвестиций.

В вопросах развития региона и привлечения иностранных инвестиций необходима системность и упорная работа без ожидания быстрых результатов, говорит директор департамента индустриальных программ Сколковского института науки и технологий Дмитрий Каталевский. Он отметил, что правила для инвесторов сегодня довольно просты. Также в сотрудничестве с зарубежными бизнесменами, помимо стандартных рисков, нужно учитывать региональные особенности, а также разницу менталитетов и культур.