Инвестиционный ресурс

«Восточный поворот», анонсиро­ванный высшим руководством страны еще в 2012 году, набирает обо­роты. Дальний Восток стал лидером по привлечению иностранных инвести­ций. Проекты, долго раскачивающиеся из-за инфраструктурных и демографи­ческих проблем на Дальнем Востоке, постепенно набирают обороты.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В феврале 2018 года вице-премьер Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в Дальневосточном феде­ральном округе, приводил цифры, ха­рактеризующие экономику региона. Экономический рост на Дальнем Вос­токе в последние годы составляет 5–6%, и регион привлекает 26% прямых ино­странных инвестиций, приходящих в Россию, обладая при этом лишь 4% на­селения. В 2017 году запущено 89 новых предприятий с 4500 сотрудниками. «Это пока не очень много, — признал Юрий Трутнев, — но до 2025 года цифра вырас­тет до 115 тыс. человек».

Инфраструктурные проекты, как са­мые дорогостоящие, развиваются при поддержке государственных институ­тов. Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Байкальского реги­она говорит: «Совместно с Российско- китайским инвестиционным фондом мы финансируем строительство перво­го трансграничного железнодорожно­го моста Россия — Китай, рассчитанного на 20 млн т грузов в год. Ведутся стро­ительные работы, объект будет введен в эксплуатацию в июле 2019 года. Общая стоимость проекта — 10 млрд рублей. Инвестиции фонда в этот проект со­ставляют 2,5 млрд рублей, 1,9 млрд уже инвестировано». Как поясняет Алексей Чекунков, проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем и направлен в том числе на интеграцию России в гло­бальную концепцию «Один пояс — один путь». Мост — это часть нового экспорт­ного коридора, протяженность маршру­та транспортировки грузов из восточ­ных регионов Российской Федерации в северные провинции Китая сократит­ся на 700 км. Появление нового торго­вого пути станет стимулом для созда­ния логистических и промышленных кластеров.

Ли Хуэй, посол Китая в России, пе­речисляя точки интереса китайской стороны, тоже называет трансгранич­ные инфраструктурные проекты. Они получили название «Три моста и один остров» (это уже упоминавшийся Тунц­зянский железнодорожный мост, Хэйхэ­ский автодорожный мост, Дуннинский мост (переход Полтавка — Дуннин) и ос­воение острова Хэйсяцзы (российское название — Большой Уссурийский).

«Один пояс — один путь» — это гло­бальный проект, инициированный Китаем и реализуемый в ряде стран бывшего СССР. Многие китайские ин­весторы пересматривают свои инвестиционные планы, ориентируясь имен­но на него, говорит Алексей Чекунков. ФРДВ, по его словам, активно участву­ет в формировании инвестиционной повестки одного из мультистрановых фондов, созданных для реализации про­екта. Консорциумом азиатских инвесто­ров (КНР, Малайзия, Сингапур и другие страны Азии) учрежден Фонд поколе­ний, общий объем которого составит до $20 млрд, первый транш в объеме $2 млрд уже привлечен со стороны ки­тайских инвесторов. «О первой сделке на Дальнем Востоке с его участием пла­нируем объявить в ближайшее время», — анонсирует Алексей Чекунков.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Развитие экономики Китая, второй по размерам в мире, открывает для российского Дальнего Востока хоро­шие перспективы. С 2017 по 2022 год Ки­тай намерен импортировать товары на сумму $8 трлн, привлекать инвести­ции из-за рубежа на $600 млрд и инвестировать за границу $750 млрд, число туристов из Китая, согласно этим пла­нам, превысит 700 млн человек.

«Много лет Китай работал на произ­водство товаров для внешнего рынка, в то время как качество и выбор това­ров на внутреннем рынке были нелуч­шими. Тенденция изменилась за по­следние 7–8 лет, и китайцы с большим энтузиазмом покупают иностранные товары», — говорит Илона Горшенева- Долунц, представитель «Опоры России» в городе Шэньчжэнь (представитель­ство начало работу в июне 2018 года). Но не каждый товар способен пробить­ся на китайском рынке. «Российская бы­товая химия и косметическая продук­ция никак не приживаются, сколько бы ни было попыток внедрить их на китай­ский рынок», — отмечает Илона Горше­нева-Долунц. А вот российские пищевые продукты имеют репутацию высокока­чественных, уже сейчас китайцы актив­но закупают в России рыбу и морепро­дукты, сою и соевое масло, муку и мед.

Поэтому дальневосточное сельское хозяйство — одно из перспективных на­правлений для инвестиций, в том числе международных. «В непосредственной близости от Дальнего Востока, в Азии, проживают 2 млрд потребителей, заин­тересованных в потреблении экологи­чески чистых продуктов», — напоминает Алексей Чекунков. ФРДВ инвестировал 5 млрд рублей в дальневосточный про­ект одной из ведущих российских аг­ропромышленных компаний «Русагро». «Строим один из крупнейших свиноком­плексов в Приморье: первые объекты вводятся в эксплуатацию в сентябре. Еще один сельскохозяйственный про­ект, поддержанный фондом, — строи­тельство завода по глубокой перера­ботке сои в Амурской области. В этом регионе сегодня производится около 1 млн т сои в год, однако пока перера­ботка плохо развита. Мы поможем биз­несу решить эту проблему и построить новые производственные мощности, за­воевать азиатские рынки», — перечисля­ет проекты глава Фонда развития Даль­него Востока.

Развивается поддержка не толь­ко на суше, но и на море. 3 сентября Росрыболовство начало принимать от инвесторов в аквакультуру заявки на формирование рыбоводных участ­ков, поданные через интернет-сервис aquavostok.ru, который разработан Фондом развития Дальнего Востока. Он позволяет самостоятельно выби­рать участки от 100 до 5000 га в доступ­ной зоне (это более 65 млн га).

ДРУГАЯ АЗИЯ

Экономическое и инвестиционное со­трудничество с Китаем не исключает взаимодействия с другими азиатски­ми экономиками. При участии ФРДВ уч­реждена Российско-японская инвести­ционная платформа, партнером которой с японской стороны выступает Япон­ский банк международного сотрудни­чества (JBIC). Привлечение японских ин­весторов в территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Вла­дивосток, комплексное сопровождение инвесторов — то, чем должна занимать­ся платформа. Уже сейчас она помога­ет инвесторам из Японии (Marubeni и JBIC) в строительстве терминала сжи­женного природного газа на Камчатке (инвестиции в этот проект оценивают­ся в $800 млн). Алексей Чекунков пере­числяет первые поддержанные проекты: создание современного тепличного ком­плекса по японским технологиям в якут­ской ТОР Кангалассы, строительство завода по утилизации подержанных автомобилей и сельскохозяйственного предприятия в Приморском крае, а так­же завода по переработке кремнезема для дальнейшего экспорта в Японию. В проектах принимают участие круп­ные компании — Hokkaido Corporation, Arai Shoji, JFE Engineering. За 5–7 лет пла­нируется реализовать на Дальнем Вос­токе около 35 проектов общей стоимо­стью 85 млрд рублей.

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ

В расширении числа проектов немало­важную роль играет число площадок, на которых может быть организовано взаимодействие предпринимателей. Государственная поддержка должна обеспечивать первоначальный тол­чок, но ее задача — поддержать массо­вые бизнес-проекты. Посол Китая в Рос­сии обещает вдохнуть новую жизнь в китайско-российскую ЭКСПО, одно из важных мероприятий 2018 года, Хар­бинскую международную торгово-эко­номическую ярмарку.

Илона Горшенева-Долунц говорит, что «Опора России» ведет разъяснитель­ную работу. Представительство уже принимало делегацию предпринимате­лей из России, желающих сотрудничать с Китаем. А, например, в Челябинске за­пущена программа помощи предприни­мателям в участии в китайских выстав­ках. Хотя подобных программ, считает Илона Горшенева-Долунц, должно быть значительно больше, учитывая потен­циал китайского рынка.

С российской стороны самым пред­ставительным форумом является еже­годный Восточный экономический форум (ВЭФ). «ВЭФ находится в той же логике действия властей, что и саммит АТЭС-2012. Можно сказать, что они яв­ляются его логичным продолжением. На данный момент это больше имид­жевое мероприятие, направленное на то, чтобы познакомить наших сосе­дей по АТР с теми возможностями, ко­торые мы предлагаем на Дальнем Вос­токе. И хотя успехов в виде конкретных инвестиционных проектов пока не так много, эта работа проводится не зря, — считает Иван Зуенко, научный сотруд­ник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Дальневосточного от­деления РАН. — Параллельно происхо­дит формирование специальных ин­ститутов, способствующих развитию Дальнего Востока и сотрудничеству с соседями, централизуется повест­ка трансграничного взаимодействия, дисциплинируются действия местных властей, любой мало-мальски круп­ный проект на Дальнем Востоке полу­чает серьезную административную поддержку». По мнению Ивана Зуенко, до 2012 года международное сотрудни­чество в регионе, возможно, было и бо­лее динамичным, однако гораздо более хаотичным и сопряженным с экономи­ческими и демографическими рисками.