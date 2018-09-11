Инвестиционный ресурс
«Восточный поворот», анонсированный высшим руководством страны еще в 2012 году, набирает обороты. Дальний Восток стал лидером по привлечению иностранных инвестиций. Проекты, долго раскачивающиеся из-за инфраструктурных и демографических проблем на Дальнем Востоке, постепенно набирают обороты.
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
В феврале 2018 года вице-премьер Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, приводил цифры, характеризующие экономику региона. Экономический рост на Дальнем Востоке в последние годы составляет 5–6%, и регион привлекает 26% прямых иностранных инвестиций, приходящих в Россию, обладая при этом лишь 4% населения. В 2017 году запущено 89 новых предприятий с 4500 сотрудниками. «Это пока не очень много, — признал Юрий Трутнев, — но до 2025 года цифра вырастет до 115 тыс. человек».
Инфраструктурные проекты, как самые дорогостоящие, развиваются при поддержке государственных институтов. Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Байкальского региона говорит: «Совместно с Российско- китайским инвестиционным фондом мы финансируем строительство первого трансграничного железнодорожного моста Россия — Китай, рассчитанного на 20 млн т грузов в год. Ведутся строительные работы, объект будет введен в эксплуатацию в июле 2019 года. Общая стоимость проекта — 10 млрд рублей. Инвестиции фонда в этот проект составляют 2,5 млрд рублей, 1,9 млрд уже инвестировано». Как поясняет Алексей Чекунков, проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем и направлен в том числе на интеграцию России в глобальную концепцию «Один пояс — один путь». Мост — это часть нового экспортного коридора, протяженность маршрута транспортировки грузов из восточных регионов Российской Федерации в северные провинции Китая сократится на 700 км. Появление нового торгового пути станет стимулом для создания логистических и промышленных кластеров.
Ли Хуэй, посол Китая в России, перечисляя точки интереса китайской стороны, тоже называет трансграничные инфраструктурные проекты. Они получили название «Три моста и один остров» (это уже упоминавшийся Тунцзянский железнодорожный мост, Хэйхэский автодорожный мост, Дуннинский мост (переход Полтавка — Дуннин) и освоение острова Хэйсяцзы (российское название — Большой Уссурийский).
«Один пояс — один путь» — это глобальный проект, инициированный Китаем и реализуемый в ряде стран бывшего СССР. Многие китайские инвесторы пересматривают свои инвестиционные планы, ориентируясь именно на него, говорит Алексей Чекунков. ФРДВ, по его словам, активно участвует в формировании инвестиционной повестки одного из мультистрановых фондов, созданных для реализации проекта. Консорциумом азиатских инвесторов (КНР, Малайзия, Сингапур и другие страны Азии) учрежден Фонд поколений, общий объем которого составит до $20 млрд, первый транш в объеме $2 млрд уже привлечен со стороны китайских инвесторов. «О первой сделке на Дальнем Востоке с его участием планируем объявить в ближайшее время», — анонсирует Алексей Чекунков.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Развитие экономики Китая, второй по размерам в мире, открывает для российского Дальнего Востока хорошие перспективы. С 2017 по 2022 год Китай намерен импортировать товары на сумму $8 трлн, привлекать инвестиции из-за рубежа на $600 млрд и инвестировать за границу $750 млрд, число туристов из Китая, согласно этим планам, превысит 700 млн человек.
«Много лет Китай работал на производство товаров для внешнего рынка, в то время как качество и выбор товаров на внутреннем рынке были нелучшими. Тенденция изменилась за последние 7–8 лет, и китайцы с большим энтузиазмом покупают иностранные товары», — говорит Илона Горшенева- Долунц, представитель «Опоры России» в городе Шэньчжэнь (представительство начало работу в июне 2018 года). Но не каждый товар способен пробиться на китайском рынке. «Российская бытовая химия и косметическая продукция никак не приживаются, сколько бы ни было попыток внедрить их на китайский рынок», — отмечает Илона Горшенева-Долунц. А вот российские пищевые продукты имеют репутацию высококачественных, уже сейчас китайцы активно закупают в России рыбу и морепродукты, сою и соевое масло, муку и мед.
Поэтому дальневосточное сельское хозяйство — одно из перспективных направлений для инвестиций, в том числе международных. «В непосредственной близости от Дальнего Востока, в Азии, проживают 2 млрд потребителей, заинтересованных в потреблении экологически чистых продуктов», — напоминает Алексей Чекунков. ФРДВ инвестировал 5 млрд рублей в дальневосточный проект одной из ведущих российских агропромышленных компаний «Русагро». «Строим один из крупнейших свинокомплексов в Приморье: первые объекты вводятся в эксплуатацию в сентябре. Еще один сельскохозяйственный проект, поддержанный фондом, — строительство завода по глубокой переработке сои в Амурской области. В этом регионе сегодня производится около 1 млн т сои в год, однако пока переработка плохо развита. Мы поможем бизнесу решить эту проблему и построить новые производственные мощности, завоевать азиатские рынки», — перечисляет проекты глава Фонда развития Дальнего Востока.
Развивается поддержка не только на суше, но и на море. 3 сентября Росрыболовство начало принимать от инвесторов в аквакультуру заявки на формирование рыбоводных участков, поданные через интернет-сервис aquavostok.ru, который разработан Фондом развития Дальнего Востока. Он позволяет самостоятельно выбирать участки от 100 до 5000 га в доступной зоне (это более 65 млн га).
ДРУГАЯ АЗИЯ
Экономическое и инвестиционное сотрудничество с Китаем не исключает взаимодействия с другими азиатскими экономиками. При участии ФРДВ учреждена Российско-японская инвестиционная платформа, партнером которой с японской стороны выступает Японский банк международного сотрудничества (JBIC). Привлечение японских инвесторов в территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток, комплексное сопровождение инвесторов — то, чем должна заниматься платформа. Уже сейчас она помогает инвесторам из Японии (Marubeni и JBIC) в строительстве терминала сжиженного природного газа на Камчатке (инвестиции в этот проект оцениваются в $800 млн). Алексей Чекунков перечисляет первые поддержанные проекты: создание современного тепличного комплекса по японским технологиям в якутской ТОР Кангалассы, строительство завода по утилизации подержанных автомобилей и сельскохозяйственного предприятия в Приморском крае, а также завода по переработке кремнезема для дальнейшего экспорта в Японию. В проектах принимают участие крупные компании — Hokkaido Corporation, Arai Shoji, JFE Engineering. За 5–7 лет планируется реализовать на Дальнем Востоке около 35 проектов общей стоимостью 85 млрд рублей.
НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ
В расширении числа проектов немаловажную роль играет число площадок, на которых может быть организовано взаимодействие предпринимателей. Государственная поддержка должна обеспечивать первоначальный толчок, но ее задача — поддержать массовые бизнес-проекты. Посол Китая в России обещает вдохнуть новую жизнь в китайско-российскую ЭКСПО, одно из важных мероприятий 2018 года, Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку.
Илона Горшенева-Долунц говорит, что «Опора России» ведет разъяснительную работу. Представительство уже принимало делегацию предпринимателей из России, желающих сотрудничать с Китаем. А, например, в Челябинске запущена программа помощи предпринимателям в участии в китайских выставках. Хотя подобных программ, считает Илона Горшенева-Долунц, должно быть значительно больше, учитывая потенциал китайского рынка.
С российской стороны самым представительным форумом является ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). «ВЭФ находится в той же логике действия властей, что и саммит АТЭС-2012. Можно сказать, что они являются его логичным продолжением. На данный момент это больше имиджевое мероприятие, направленное на то, чтобы познакомить наших соседей по АТР с теми возможностями, которые мы предлагаем на Дальнем Востоке. И хотя успехов в виде конкретных инвестиционных проектов пока не так много, эта работа проводится не зря, — считает Иван Зуенко, научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН. — Параллельно происходит формирование специальных институтов, способствующих развитию Дальнего Востока и сотрудничеству с соседями, централизуется повестка трансграничного взаимодействия, дисциплинируются действия местных властей, любой мало-мальски крупный проект на Дальнем Востоке получает серьезную административную поддержку». По мнению Ивана Зуенко, до 2012 года международное сотрудничество в регионе, возможно, было и более динамичным, однако гораздо более хаотичным и сопряженным с экономическими и демографическими рисками.