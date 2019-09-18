Министерство паводков: Путин назначил главного по последствиям стихии

Главы дальневосточных регионов должны лично посетить пострадавшие от паводка субъекты, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. С таким поручением президент Владимир Путин обратился к губернаторам на совещании по вопросам ликвидации последствий стихии на Дальнем Востоке. А для того чтобы освободить руководителей субъектов от необходимости «носиться по всем правительственным кабинетам и коридорам», глава государства поручил Министерству строительства и ЖКХ координировать работу по ликвидации последствий наводнения.

Несмотря на то, что пик паводков на Дальнем Востоке уже позади, десятки городов, сел, несколько сотен жилых домов до сих пор подтоплены, констатировал Владимир Путин, открывая совещание в Кризисном центре МЧС России.

— Поэтому первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть: нельзя оставлять людей один на один с их проблемами, — обратился он к участникам мероприятия.

Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, подчеркнул президент, добавив, что «пока это, к сожалению, далеко не всегда происходит».

— Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу, — заявил Владимир Путин. — А глав регионов — лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать.

Одним из самых болезненных глава государства назвал вопрос обеспечения пострадавших жильем, особенно с учетом уже наступившего осенне-зимнего периода. В зоне особого внимания, по словам президента, должны быть пожилые и одинокие граждане, а также дети. Нужно объективно оценить и ущерб, который понес бизнес, включая малые, средние предприятия, фермерские хозяйства, добавил он.

Владимир Путин обратил особое внимание участников совещания, что на региональном и на местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков «ведется не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане».

В материалах к совещанию отмечается, что пострадавшим от подтоплений на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского краев выплачено из различных бюджетов более 431 млн рублей. При этом на рассмотрении правительства РФ находится обращение к президенту губернатора Амурской области Василия Орлова о выделении 1 млрд 151 млн рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт жилья.

Для того чтобы главы регионов не «носились по всем правительственным кабинетам и коридорам», президент поручил Минстрою координировать всю работу по ликвидации последствий паводков.

— Он (глава ведомства Владимир Якушев. — «Известия») будет помогать работать со всеми структурами правительственными: и с МЧС, и с Минфином, и с Минздравом, и с Минсельхозом, потому что иначе коллегам из регионов будет достаточно сложно проходить по каждому кабинету отдельно и по каждому коридору власти, — заявил Владимир Путин.

Глава государства уделяет огромное внимание ликвидации последствий паводка в Иркутской области и требует такого же внимания к проблемам простых людей и от региональных властей, отметил в беседе с «Известиями» директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. По его словам, во многом это объясняется запросом общества на большую открытость и эмпатию со стороны органов власти.

— Только такими человеческими, по-настоящему искренними шагами, корректным и уважительным отношением к проблемам людей, а не формализмом и не отписками можно повысить уровень доверия к власти, — уверен эксперт.

По данным МЧС, от паводка на Дальнем Востоке пострадало более 360 населенных пунктов: было подтоплено более 3,3 тыс. домов, в которых проживают свыше 7,8 тыс. человек. Паводковая ситуация на Дальнем Востоке стабилизировалась. Однако, как подчеркнули в ведомстве, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области остаются подтопленными 16 муниципальных образований, 137 населенных пунктов, 807 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек, а также более 3,8 тыс. приусадебных участков.