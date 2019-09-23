Жить хорошо: почему отдых чиновницы вызвал неоднозначную реакцию
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил не увольнять своего советника Светлану Опенышеву за фото в «шоколадной» ванне. Накануне снимок под названием «много шоколада не бывает» так всполошил интернет-пользователей, что пришлось собирать комиссию по этике. На поверку коричневая жижа оказалась нефтью, а весь скандальный «заплыв» — оздоровительной процедурой стоимостью 300 рублей за сеанс. В защиту чиновницы даже опубликовали петицию. Как снимок-пародия на роскошную жизнь едва не стоил должности и нужно ли вводить для чиновников этический кодекс — разбирались «Известия».
Час нафтал
В начале сентября советник губернатора и директор корпорации развития интернет-технологий (ОГКУ «Правительство для граждан») Светлана Опенышева с мужем уехала в отпуск в Азербайджан — сначала в Баку, потом на курорт Нафталан. Хроники семейного отдыха, как водится, выкладывала в Instagram. Вот пробует воду в бассейне — «солнышка так и нет, но отдых продолжается», а на другом снимке уже за белым роялем. Здесь заросли гранатовых деревьев, там зреет хурма. Типичный фотоальбом из отпуска: под сотню лайков и ни одного гневного комментария.
Пока не появилось селфи в «шоколадной» ванне. И понеслась! Может, если бы выложила фото с грядкой морковки, никто бы и не подумал ничего плохого, а так… На чьи гуляет? Твои, мои, наши…
Светлана Опенышева
«Откровенное издевательство, а мадам вообще этого не понимает», — говорили одни.
«Зажрались откровенно. Морозов, это твои кадры, и ты их так распустил. У людей денег нет на лекарства, а они жируют. Позор!!» — возмущались другие.
Губернатор Сергей Морозов тоже впечатлился: «Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно».
Как выяснилось, за шоколад приняли нафталановую нефть, «густую кровь земли», которую добывают в Азербайджане. Ее используют для лечения кожных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, гинекологических заболеваний и др. Основные расходы чиновницы на отдых выглядели так: недельное проживание и лечение — 59 тыс. рублей на двоих, перелет в оба конца — по 8,5 тыс. рублей. Для сравнения: путевка в Турцию сейчас обойдется от 40 тыс. рублей за 7 дней на двоих.
«Ульяновская Пэрис Хилтон», «блондинка в шоколаде» и в «ШИКоладе» — как только не называли чиновницу. И хотя скандальное фото Светлана Опенышева поспешила удалить, волна негодования докатилась и до Госдумы.
«Вы сначала обеспечьте людей возможностью ездить за границу и купаться в ваннах на курортах — неважно, чем они наполнены, шоколадом или нефтью. А потом сами ездите туда и выкладывайте фотографии в интернет, — возмутился депутат Михаил Старшинов. — Если простым людям это недоступно, то и госслужащие, которые живут на деньги налогоплательщиков, не имеют морального права кичиться тем, что могут себе позволить такой образ жизни».
«Я думаю, что с учетом каких-то накоплений, с учетом работы она могла себе это позволить. Наверное, не общественности обсуждать сам по себе ее отдых и выбор ее. Каждый имеет право (в соответствии с Конституцией РФ) на этот отдых», — парировала в беседе с Life депутат Анна Кувычко.
Ванна из лечебной нафталановой нефти, которую в случае со Светланой Опенышевой пользователи интернета приняли за шоколад
Впрочем, под напором возмущенных Светлана Опенышева извинилась. Так, мол, и так, не хотела никого обидеть: «Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму». Под постом тут же появились петиция в защиту, десятки комментариев в поддержку. Некоторые засобирались в Баку — бюджетно отдохнуть и подлечиться.
Что это было? Депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный считает, что скандал — не иначе как постановка: «Ее (Опенышеву. — «Известия») неоднократно пересаживали с одного места на другое, до этого было множество реальных поводов уволить ее. Но ее никогда не уволят», — отметил депутат в интервью Ura.ru, уточнив, что «губернатор пытается продемонстрировать, что он строго относится к излишествам чиновников», «однако всё это происходит на фоне далеко не скромного поведения самого губернатора».
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, который лично знает Опенышеву не первый год, тоже считает, что женщина не сделала ничего плохого, а история искусственно раздута.
«Это говорит об одном — у высокого начальства есть большое желание сделать намек чиновникам: если у тебя упал рейтинг, кого-нибудь уволь. То есть носить часы за десятки тысяч долларов, покупать яхты, строить замки можно, а принимать ванну в азербайджанском санатории по весьма разумной цене нельзя», — приводит слова Константина Калачева «Коммерсант».
Скромность красит чиновника
Член комитета Совета Федерации по региональной политике Екатерина Лахова считает, что, возможно, пора подумать о кодексе этики для госслужащих — что допустимо, а что нет в социальных сетях.
«Для чего человеку во власти такое показывать? Условно, как отдыхала, что надела, какие подарки на свадьбу получила», — недоумевает в беседе с «Известиями» Екатерина Лахова.
Так, после публикации подарков к свадьбе в 2017 году уволился глава службы автодорог Крыма Игорь Кравченко. Его невеста решила похвастаться щедрость будущего мужа в Instagram: лента пестрела от снимков серег, которые знатоки оценили в 400–600 тыс. рублей, обручальных колец Cartier стоимостью около €1,5 тыс., сумки от Valentino за €2,5 тыс. И это далеко не полный список!
Показуха раздражает. Когда твоя жизнь отличается от глянцевой картинки, кутеж за счет бюджета воспринимается как пир во время чумы. А советы по «сбалансированному питанию» («макарошки стоят всегда одинаково») для пенсионеров на 3,5 тыс. рублей в месяц из уст теперь уже бывшего министра занятости, труда и миграции Саратовской области или по переезду в ответ на жалобы из-за закрытия переправы (импровизация от чиновницы из Сургутского района Югры) только добавляют масла в огонь.
«Если бы у всех были нормальные доходы, но когда такое расслоение (около 19 млн бедных), зачем выставлять фотографии «как в шоколаде»? Ты сидишь во власти на деньги народа, — напоминает Екатерина Лахова. — Возможно все-таки нужно ввести какой-то условный кодекс этики, алгоритм действия».
К слову, на сайте Минтруда можно найти типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих. Документ носит рекомендательный характер и является основой для разработки подобных принципов профессиональной этики на местах.
Так, среди прочего, госслужащий призван «соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения»; «проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами»; воздержаться от «угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение».
Формулировки общие, даже размытые, без какой-либо конкретики, разве что в пункте, где чиновник обязан предоставлять сведения о своих доходах и членов семьи, а также ни в коем случае не принимать вознаграждения (за исключением подарков на официальных мероприятиях, которые все равно домой не заберешь — они признаются федеральной собственностью, собственностью субъекта или органа местного самоуправления).
В общем, смысл формулировок каждый трактует по-своему. И дополняет по собственному разумению. Так, например, летом глава Забайкалья запретил чиновникам пользоваться служебными автомобилями без особой надобности. Нужно? Обоснуй. Только за три недели, как подсчитали в региональном правительстве, удалось сэкономить 800 тыс. рублей.
Высокий контроль
Сервис путешествий «Туту.ру» недавно выяснил, как люди относятся к фотографиям чужого отпуска. Чтобы вы знали — 10% туристов раздражают все ваши закаты у моря, тарелки с деликатесами и селфи в зеркале гостиничного номера. Но не переживайте, мир не без добрых людей: 42% опрошенных искренне за вас порадуются.
«Большинство фотографий будут вызывать реакцию, и негативную в том числе. Кто-то любит кошек, кто-то кошек ненавидит. Фотография чиновника с кошкой в руках тоже вызовет ненависть. Все люди имеют право на самовыражение, и запретить выкладывать какие-то фотографии, наверное, нельзя. Писать какой-то специальный кодекс поведения — тоже очень странно, — рассуждает в беседе с «Известиями» политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. — Потому что будут споры о том, что в этом кодексе писать. Недавно был скандал: учительницу уволили, из-за того что она сфотографировалась в очень приличном купальнике. Дать возможность писать кодексы и ограничения, на мой взгляд, — это бред. «Юбка должна быть не меньше 3 см ниже колена». Давайте ходить и линейкой мерить — 3 см или 1,5».
По мнению Дмитрия Солонникова, четких формулировок в кодексе никогда не будет. Как можно описать все возможные случаи? Найдется тот, который не учтут.
«Фотография на фоне дорогой машины: моя это машина или не моя, взяли ее напрокат или это муляж машины. Кто это будет доказывать? Фотография с бриллиантами: это были бриллианты, или стразы Svarovski, или взяла померить на свадьбе подруги... Описать всё это нельзя. Любые кодексы в данной ситуации — это порочная практика Средних веков. Давайте искать ведьм и девушек с длинными черными волосами на всякий случай сжигать на кострах, а вдруг? Здесь то же самое. Но есть нормальные человеческие понятия. Вопрос в том, что чиновники у нас не отличаются высокой культурой — это правда. Они и говорят, и ведут себя соответствующим образом. И это гораздо страшнее, чем фотографии».
Вспомнить хотя бы недавний громкий случай, когда начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала людей, пострадавших от паводка, «бичевней». Даже президент Владимир Путин не смог озвучить свое мнение по этому поводу — матом ведь нельзя: «Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает».
Начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич
«С этим нужно бороться, и прежде всего работодателям. Это вопрос к губернаторам: кого они собирают в свои команды, кто у них является сотрудниками, как они с ними взаимодействуют, какой пример подают. Они должны в своем коллективе ставить нормальные правила этического поведения. Прежде всего сами их соблюдать и требовать от остальных делать так же, как делает командир, — говорит политолог. — Если командир плюется на плацу, то и все остальные будут за ним повторять. А если он следит за чистотой, всегда подтянут и красиво одет, значит, и от остальных можно требовать тоже. Есть ложное чувство корпоративной солидарности. Если твой чиновник виноват и он сделал что-то не так, — например, обозвал быдлом население, — то надо сразу увольнять. Не пытаться отмазать («этот человек в моей команде, не дам его в обиду»). Ты прежде всего представляешь интересы людей: людей оскорбили — разбирайся сам, разбирайся быстро. Это вопрос не кодекса, а конкретных людей, которые должны разбираться на месте».