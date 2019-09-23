Жить хорошо: почему отдых чиновницы вызвал неоднозначную реакцию

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил не увольнять своего советника Светлану Опенышеву за фото в «шоколадной» ванне . Накануне снимок под названием «много шоколада не бывает» так всполошил интернет-пользователей, что пришлось собирать комиссию по этике . На поверку коричневая жижа оказалась нефтью, а весь скандальный «заплыв» — оздоровительной процедурой стоимостью 300 рублей за сеанс. В защиту чиновницы даже опубликовали петицию. Как снимок-пародия на роскошную жизнь едва не стоил должности и нужно ли вводить для чиновников этический кодекс — разбирались «Известия».

Час нафтал

В начале сентября советник губернатора и директор корпорации развития интернет-технологий (ОГКУ «Правительство для граждан») Светлана Опенышева с мужем уехала в отпуск в Азербайджан — сначала в Баку, потом на курорт Нафталан. Хроники семейного отдыха, как водится, выкладывала в Instagram. Вот пробует воду в бассейне — «солнышка так и нет, но отдых продолжается», а на другом снимке уже за белым роялем. Здесь заросли гранатовых деревьев, там зреет хурма. Типичный фотоальбом из отпуска: под сотню лайков и ни одного гневного комментария.

Пока не появилось селфи в «шоколадной» ванне. И понеслась! Может, если бы выложила фото с грядкой морковки, никто бы и не подумал ничего плохого, а так… На чьи гуляет? Твои, мои, наши…

J1 Светлана Опенышева Фото: instagram.com/openysheva_sv

« Откровенное издевательство, а мадам вообще этого не понимает », — говорили одни.

«Зажрались откровенно. Морозов, это твои кадры, и ты их так распустил. У людей денег нет на лекарства, а они жируют . Позор!!» — возмущались другие.

Губернатор Сергей Морозов тоже впечатлился: «Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно ».

Как выяснилось, за шоколад приняли нафталановую нефть, «густую кровь земли», которую добывают в Азербайджане. Ее используют для лечения кожных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, гинекологических заболеваний и др . Основные расходы чиновницы на отдых выглядели так: недельное проживание и лечение — 59 тыс. рублей на двоих, перелет в оба конца — по 8,5 тыс. рублей. Для сравнения: путевка в Турцию сейчас обойдется от 40 тыс. рублей за 7 дней на двоих.

«Ульяновская Пэрис Хилтон», «блондинка в шоколаде» и в «ШИКоладе» — как только не называли чиновницу . И хотя скандальное фото Светлана Опенышева поспешила удалить, волна негодования докатилась и до Госдумы.

« Вы сначала обеспечьте людей возможностью ездить за границу и купаться в ваннах на курортах — неважно, чем они наполнены, шоколадом или нефтью. А потом сами ездите туда и выкладывайте фотографии в интернет, — возмутился депутат Михаил Старшинов. — Если простым людям это недоступно, то и госслужащие, которые живут на деньги налогоплательщиков, не имеют морального права кичиться тем, что могут себе позволить такой образ жизни ».

« Я думаю, что с учетом каких-то накоплений, с учетом работы она могла себе это позволить. Наверное, не общественности обсуждать сам по себе ее отдых и выбор ее. Каждый имеет право (в соответствии с Конституцией РФ) на этот отдых» , — парировала в беседе с Life депутат Анна Кувычко.

О2 Ванна из лечебной нафталановой нефти, которую в случае со Светланой Опенышевой пользователи интернета приняли за шоколад Фото: Getty Images/Eddie Gerald

Впрочем, под напором возмущенных Светлана Опенышева извинилась . Так, мол, и так, не хотела никого обидеть: « Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму». Под постом тут же появились петиция в защиту, десятки комментариев в поддержку. Некоторые засобирались в Баку — бюджетно отдохнуть и подлечиться.

Что это было? Депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный считает, что скандал — не иначе как постановка: «Ее (Опенышеву. — «Известия») неоднократно пересаживали с одного места на другое, до этого было множество реальных поводов уволить ее. Но ее никогда не уволят », — отметил депутат в интервью Ura.ru, уточнив, что «губернатор пытается продемонстрировать, что он строго относится к излишествам чиновников», «однако всё это происходит на фоне далеко не скромного поведения самого губернатора».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев , который лично знает Опенышеву не первый год, тоже считает, что женщина не сделала ничего плохого, а история искусственно раздута .

« Это говорит об одном — у высокого начальства есть большое желание сделать намек чиновникам: если у тебя упал рейтинг, кого-нибудь уволь. То есть носить часы за десятки тысяч долларов, покупать яхты, строить замки можно, а принимать ванну в азербайджанском санатории по весьма разумной цене нельзя », — приводит слова Константина Калачева «Коммерсант».

Скромность красит чиновника

Член комитета Совета Федерации по региональной политике Екатерина Лахова считает, что, возможно, пора подумать о кодексе этики для госслужащих — что допустимо, а что нет в социальных сетях .

« Для чего человеку во власти такое показывать? Условно, как отдыхала, что надела, какие подарки на свадьбу получила» , — недоумевает в беседе с «Известиями» Екатерина Лахова.

О3 Фото: Depositphotos

Так, после публикации подарков к свадьбе в 2017 году уволился глава службы автодорог Крыма Игорь Кравченко. Его невеста решила похвастаться щедрость будущего мужа в Instagram: лента пестрела от снимков серег, которые знатоки оценили в 400–600 тыс. рублей, обручальных колец Cartier стоимостью около €1,5 тыс., сумки от Valentino за €2,5 тыс. И это далеко не полный список!

Показуха раздражает. Когда твоя жизнь отличается от глянцевой картинки, кутеж за счет бюджета воспринимается как пир во время чумы. А советы по «сбалансированному питанию» («макарошки стоят всегда одинаково») для пенсионеров на 3,5 тыс. рублей в месяц из уст теперь уже бывшего министра занятости, труда и миграции Саратовской области или по переезду в ответ на жалобы из-за закрытия переправы (импровизация от чиновницы из Сургутского района Югры) только добавляют масла в огонь .

« Если бы у всех были нормальные доходы, но когда такое расслоение (около 19 млн бедных), зачем выставлять фотографии «как в шоколаде»? Ты сидишь во власти на деньги народа, — напоминает Екатерина Лахова. — Возможно все-таки нужно ввести какой-то условный кодекс этики, алгоритм действия ».

К слову, на сайте Минтруда можно найти типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих. Документ носит рекомендательный характер и является основой для разработки подобных принципов профессиональной этики на местах .

Так, среди прочего, госслужащий призван «соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения»; «проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами»; воздержаться от «угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение».

О4 Фото: Depositphotos

Формулировки общие, даже размытые, без какой-либо конкретики, разве что в пункте, где чиновник обязан предоставлять сведения о своих доходах и членов семьи, а также ни в коем случае не принимать вознаграждения (за исключением подарков на официальных мероприятиях, которые все равно домой не заберешь — они признаются федеральной собственностью, собственностью субъекта или органа местного самоуправления) .

В общем, смысл формулировок каждый трактует по-своему. И дополняет по собственному разумению. Так, например, летом глава Забайкалья запретил чиновникам пользоваться служебными автомобилями без особой надобности. Нужно? Обоснуй. Только за три недели, как подсчитали в региональном правительстве, удалось сэкономить 800 тыс. рублей .

Высокий контроль

Сервис путешествий «Туту.ру» недавно выяснил, как люди относятся к фотографиям чужого отпуска . Чтобы вы знали — 10% туристов раздражают все ваши закаты у моря, тарелки с деликатесами и селфи в зеркале гостиничного номера . Но не переживайте, мир не без добрых людей: 42% опрошенных искренне за вас порадуются.

О5 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

« Большинство фотографий будут вызывать реакцию, и негативную в том числе. Кто-то любит кошек, кто-то кошек ненавидит. Фотография чиновника с кошкой в руках тоже вызовет ненависть. Все люди имеют право на самовыражение, и запретить выкладывать какие-то фотографии, наверное, нельзя. Писать какой-то специальный кодекс поведения — тоже очень странно , — рассуждает в беседе с «Известиями» политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. — Потому что будут споры о том, что в этом кодексе писать. Недавно был скандал: учительницу уволили, из-за того что она сфотографировалась в очень приличном купальнике. Дать возможность писать кодексы и ограничения, на мой взгляд, — это бред. «Юбка должна быть не меньше 3 см ниже колена». Давайте ходить и линейкой мерить — 3 см или 1,5 ».

По мнению Дмитрия Солонникова, четких формулировок в кодексе никогда не будет. Как можно описать все возможные случаи? Найдется тот, который не учтут .

« Фотография на фоне дорогой машины: моя это машина или не моя, взяли ее напрокат или это муляж машины. Кто это будет доказывать? Фотография с бриллиантами: это были бриллианты, или стразы Svarovski, или взяла померить на свадьбе подруги... Описать всё это нельзя. Любые кодексы в данной ситуации — это порочная практика Средних веков . Давайте искать ведьм и девушек с длинными черными волосами на всякий случай сжигать на кострах, а вдруг? Здесь то же самое. Но есть нормальные человеческие понятия. Вопрос в том, что чиновники у нас не отличаются высокой культурой — это правда. Они и говорят, и ведут себя соответствующим образом. И это гораздо страшнее, чем фотографии ».

Вспомнить хотя бы недавний громкий случай, когда начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала людей, пострадавших от паводка, «бичевней» . Даже президент Владимир Путин не смог озвучить свое мнение по этому поводу — матом ведь нельзя: «Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает».

О6 Начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич Фото: Официальный портал Иркутской области/Андрей Федоров и Александр Шудыкин