Комиссия по этике призвала не увольнять купавшуюся в «шоколаде» чиновницу

Комиссия по этике при губернаторе Ульяновской области рекомендовала не увольнять советника главы региона Светлану Опенышеву, которая опубликовала в Сети скандальное фото в «шоколадной» ванне. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил пресс-секретарь главы региона Сергея Морозова Тимофей Гончарук.

Он отметил, что комиссия в данной ситуации рекомендовала ограничиться выговором. Сам губернатор пока никак не комментировал данное решение, уточняет РЕН ТВ.

Ранее 17 сентября чиновница извинилась за фотографии, опубликованные в Instagram. Она отметила, что хотела лишь рассказать о недорогом отдыхе в Азербайджане, где она принимала нафталиновую ванну, но сделала это неподобающим образом.

Фотографии Опенышевой в ванне с подписью «Много шоколада не бывает» вызвали неоднозначную реакцию у общественности. Они привлекли внимание губернатора области Сергея Морозова. Он назвал публикацию снимков чудачеством и отметил, что готов уволить чиновницу. После этого в пресс-службе губернатора сообщили, что в отношении Опенышевой ведется проверка, решение о ее увольнении не принято.