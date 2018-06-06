Чиновники посчитали свою зарплату слишком маленькой

Сотрудники министерств и ведомств готовы сменить работу, если на новом месте им предложат зарплату на 40 тыс. рублей в месяц больше. При этом чиновники полагают, что оклады должны быть на 60% больше, чтобы квалифицированные кадры шли на госслужбу. Такие выводы содержатся в докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка, с которым ознакомились «Известия». Для удовлетворения зарплатных ожиданий госслужащих необходимо увеличить консолидированный фонд оплаты труда на 307 млрд рублей, отмечается в документе.

Количество вакансий в федеральных министерствах и ведомствах иногда достигает 66–70% от штатной численности организации. Одной из причин является недостаточный уровень оплаты труда по ряду должностей и его дифференциация по органам власти при достаточно высоком среднем уровне. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ, подготовленном при участии Всемирного банка (есть у «Известий»). Так, федеральные госслужащие считают, что для привлечения эффективных работников оплата труда должна быть на 60% выше нынешней. При этом для прихода на госслужбу высококвалифицированных специалистов необходимо увеличить текущий уровень выплат на 75%. У региональных чиновников более скромные запросы. По их мнению, справедливой является прибавка к зарплате в размере 25–30%.

По данным Росстата за 2016 год, средняя зарплата федеральных служащих составила 115,7 тыс. рублей, региональных — 45 тыс. рублей. Несмотря на достаточно высокий средний уровень материального вознаграждения федеральных чиновников, в 50 министерствах, службах и агентствах уровень зарплаты оказался ниже средней по Москве (94,4 тыс. рублей), подчеркивается в докладе.

77% госслужащих считают, что оплата их труда ниже, чем в коммерческом секторе, приводятся в докладе результаты опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу НИУ ВШЭ. Всего было опрошено 2479 респондентов в 77 субъектах. При этом примерно каждый третий определенно уверен в непривлекательности зарплатных позиций госслужбы. Лишь 23% опрошенных считают материальное вознаграждение чиновников привлекательным.

Работники министерств и ведомств готовы сменить работу даже с потерей квалификации, если на новом месте она будет на 40 тыс. рублей выше. Для привлечения лучших выпускников вузов справедливое денежное вознаграждение молодого специалиста, по мнению опрошенных респондентов, должно быть в среднем не менее 38 тыс. рублей.

Сейчас фонд оплаты труда госслужащих по всей России составляет порядка 270 млрд рублей. Для доведения их заработных плат до желаемых уровней потребуется дополнительная сумма в пределах 307 млрд рублей, отмечается в докладе.

Уровень зарплаты госслужащих отражается на качестве госуправления, но не напрямую, отметил профессор РАНХиГС Владимир Соколов. По его словам, в процессе роста должностного оклада существует порог, после увеличения которого сотрудник работать лучше не будет. Мотивировать на больший результат при исполнении обязанностей может четкая карьерная лестница, добавил Владимир Соколов. Например, в Германии она закреплена законодательно: проработавшего определенное количество времени без замечаний сотрудника обязаны повысить на одну ступень.

Проблема госслужбы в том, что существует большой разрыв между зарплатами руководителей ведомств и служащих низкого ранга, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Средняя зарплата на уровне примерно 100 тыс. кажется большой, но не отражает реальности, подчеркнул эксперт. По его мнению, индексировать материальное вознаграждение необходимо исключительно госслужащим невысокого ранга.

Сингапур решил проблему низкого качества госуправления, увеличив оклады чиновников до соответствующих уровней в коммерческом секторе, отметил Владимир Соколов. Однако, например, в США зарплаты на госслужбе составляют порядка $50 тыс. в год, что в два раза ниже, чем в компаниях. При этом чиновники в США работают очень эффективно, подчеркнул эксперт. В странах ОЭСР оплата труда госслужащих высшего ранга составляет $231 тыс. в год, среднего звена — $182 тыс. в год, низкого — $114 тыс. в год.