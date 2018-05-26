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Около шести тысяч чиновников в КНР наказали в апреле за расточительство

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Фото: ТАСС/Артем Иванов
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В апреле текущего года почти шесть тысяч китайских чиновников получили административные взыскания за расточительство и несанкционированное использование бюджетных средств. Об этом сообщила центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК).

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Комиссия рассмотрела 3922 дела в рамках проверок на выполнение соответствующих правил, в них назывались имена 5759 чиновников, отмечает «РИА Новости».

Чаще всего китайские чиновники проводили выплаты субсидий, получали подарки, использовали в личных целях служебные автомобили и тратили государственные средства для проведения банкетов.

Правила поведения для чиновников власти Китая утвердили в 2012 году.

Минувшей зимой бывшему губернатору китайской провинции Фуцзянь Су Шулиню предъявили обвинения в получении взяток и превышении служебных полномочий. 

За последние пять лет в Китае было возбуждено более 2,6 млн дел на госслужащих и членов партии, уличенных в коррупции. Более 1,5 млн человек были подвергнуты наказанию и около 58 тыс. обвиняемых предстали перед судом.

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