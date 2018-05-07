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В Китае телеведущего оштрафовали на $13,5 млн за манипуляции на фондовом рынке

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Фото: REUTERS/Mark Blinch
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Власти Китая оштрафовали телеведущего популярного шоу о фондовых биржах Ляо Инцяна на $13,56 млн за манипуляции на рынке, сообщили в Комитете по контролю над ценными бумагами КНР (CSRC).

С марта по ноябрь 2015 года через аккаунт в соцсети Weibo мужчина давал подписчикам рекомендации по покупке выгодных ему акций. Когда цена на бумаги возрастала, ведущий выставлял свои активы на продажу, получая тем самым доход, сообщает Wuhan.

Комитет также решил конфисковать незаконный доход Ляо Инцяна в размере $6,7 млн. Ожидает ли его дополнительное наказание, пока неизвестно.

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