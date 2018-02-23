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Экс-губернатора китайской провинции уличили во взяточничестве

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Бывшему губернатору китайской провинции Фуцзянь Су Шулиню предъявлены обвинения в получении взяток и превышении служебных полномочий. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Верховную народную прокуратуру КНР.

Утверждается, что Су Шулинь, находясь на госдолжностях, оказывал услуги в интересах третьих лиц за вознаграждение. Отмечается, что одной из его должностей был пост гендиректора нефтяной компании Sinopec. Пользуясь служебным положением, экс-чиновник получил в виде взяток большие суммы. Объем взяток не уточняется.

Материалы переданы для рассмотрения в шанхайский Народный суд средней ступени номер два. Подчеркивается, что в июле 2017 года Су Шулиня исключили из рядов Коммунистической партии Китая (КПК), а после этого сняли со всех занимаемых должностей за серьезные дисциплинарные нарушения.

За последние пять лет в Китае было возбуждено более 2,6 млн дел на госслужащих и членов партии, уличенных в коррупции. Более 1,5 млн человек были подвергнуты наказанию и около 58 тыс. обвиняемых предстали перед судом.

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