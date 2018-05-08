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Вынесен приговор бывшему члену Политбюро Китая Сунь Чжэнцаю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Первый суд средней ступени китайского города Тяньцзинь вынес приговор бывшему главе парткома города Чунцин, экс-члену политбюро Центрального комитета Компартии Китая Сунь Чженцаю и назначил ему пожизненное заключение за взяточничество.

Суд установил, что осужденный незаконно присвоил более $26,7 млн. Помимо пожизненного срока, у Чженцая конфисковали всё имущество, сообщает ТАСС.

Сунь Чжэнцай был одним из самых перспективных политиков Китая. С 2012 года он занимал пост главы парткома города Чунцин, но в 2017 году был смещен с должности в связи с подозрениями в хищении средств, коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

7 мая стало известно, что китайские власти оштрафовали телеведущего популярного шоу о фондовых биржах Ляо Инцяна на $13,56 млн за манипуляции на рынке. 

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