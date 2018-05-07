Усыновившая 118 детей женщина арестована в Китае

В китайском городе Уань (провинция Хэбэй) власти арестовали женщину, которая прославилась на всю страну после усыновления 118 детей и создания приюта. Об этом сообщает Global Times.

Ли Лицзюнь начала усыновлять детей в 1996 году, а в 2007 году основала свой приют «Деревня любви». С того времени женщина сколотила достаточно внушительное состояние: на ее банковских счетах арестовано более $3 млн. Также в собственности у Ли Лицзюнь обнаружены дорогостоящие машины и недвижимость.

Женщину подозревают в шантаже и использовании детей для личного обогащения. По данным полиции, она присваивала себе государственные средства и деньги филантропов, которые направлялись на содержание приюта.

Полиция также утверждает, что Ли Лицзюнь использовала усыновленных детей для запугивания местных чиновников, при этом некоторые дети даже не являются сиротами и у них есть родители. Однако приют называл их имена для получения субсидий.

Так, издание отмечает, что женщина требовала 70 тыс. юаней у компании, проводившей над зданием приюта кабель, и 300 тыс. юаней у отеля и госпиталя.

Власти города Уань закрыли приют и забрали из него 74 ребенка, у них взяты образцы крови и отпечатки пальцев, так как полиция подозревает, что Ли Лицзюнь могла поместить в приюте похищенных детей.