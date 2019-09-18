Ульяновский губернатор передумал увольнять чиновницу за фото в «шоколадной» ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву за селфи в нафталановой ванне. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук в среду, 18 сентября.

«Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор», — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор раскритиковал Опенышеву, опубликовавшую в Instagram селфи из нафталановой ванны в азербайджанском санатории с подписью «Много шоколада не бывает». Морозов назвал поведение чиновницы «чудачеством» и посоветовал «жить более скромно». Он инициировал служебную проверку, по итогам которой должно было быть принято решение об увольнении.

Сама советник главы региона публично извинилась, а фотографии удалила. Она пояснила, что хотела рассказать о недорогом отдыхе в Азербайджане, где принимала нафталиновую ванну, но сделала это неподобающим образом. В санатории, где отдыхала чиновница, рассказали «РИА Новости», что отдых в номере полулюкс пятизвездочного отеля с трехразовым питанием и лечением начинается от $650.

Комиссия по этике в правительстве области рекомендовала Морозову не увольнять Опенышеву и ограничиться выговором.

«РИА Новости» со ссылкой на декларацию на сайте правительства Ульяновской области сообщало, что за 2018 год Опенышева заработала более 2,135 млн рублей. Также агентство опубликовало список принадлежащей ей и несовершеннолетнему ребенку недвижимости.