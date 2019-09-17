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Ульяновская чиновница извинилась за фото в «шоколаде»

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Фото: facebook.com/Светлана Опенышева
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Ульяновская чиновница Светлана Опенышева извинилась за фотографии в «шоколадной» ванне, которые ранее выложила в Instagram. Извинения она принесла во вторник, 17 сентября, на своей странице в Facebook.

«Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло», — написала Опенышева.

Чиновница добавила, что хотела лишь рассказать о недорогом отдыхе в Азербайджане, где она и принимала нафталиновую ванну, но сделала это неподобающим образом.

По данным «РИА Новости», в данный момент Опенышева занимает пост советника губернатора Ульяновской области и возглавляет региональное учреждение «Правительство для граждан». Как сообщает информагентство, до 19 сентября она находится в отпуске.

Фотографии в ванне с подписью «Много шоколада не бывает» вызвали неоднозначную реакцию у общественности. Они привлекли внимание губернатора области Сергея Морозова. Он назвал публикацию снимков чудачеством и отметил, что готов уволить чиновницу.

Ранее во вторник в пресс-службе губернатора сообщили, что в отношении Опенышевой ведется проверка, решение о ее увольнении не принято.

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