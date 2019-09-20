Не довели до монастыря: что стоит за новым арестом чиновников Минкульта

Чиновники Минкультуры в очередной раз оказались фигурантами уголовного дела. 19 сентября в Москве были задержаны замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Павел Мосолов и экс-глава того же подразделения Владимир Цветнов. Оба подозреваются в особо крупном мошенничестве с госконтрактами. Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета, и все подробности пока держатся в секрете. Новый арест стал своеобразным продолжением нашумевшего в 2016 году "дела реставраторов", по которому был осужден бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Тогда миллионы бюджетных рублей не дошли до Новодевичьего монастыря и других музеев, нуждавшихся в реставрации. Позже чиновника обвинили еще и в хищении средств на строительство фондохранилища Эрмитажа. Новой жертвой "деятелей культуры" стали музеи Соловецкого монастыря.

В списках не значатся

Пока Павел Мосолов обвиняется по пяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием служебного положения. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Сергей Скрехин. Владимиру Цветнову, который до задержания руководил центром культурного наследия ФАЦ «РосКапСтрой» при Минстрое, предъявили схожее обвинение – мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе преступной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Вместе с чиновниками были задержаны два предпринимателя – Татьяна Магдеева и Сергей Семиков. Сейчас они также проходят в качестве обвиняемых.

Арест Бизнесмен Сергей Семиков во время избрания меры пресечения по делу о мошенничестве в Басманном суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О фигурантах нового дела пока известно немного. В Минкультуры наотрез отказались предоставлять какие-либо данные о Павле Мосолове, хотя его профайл до сих пор размещен на официальном сайте ведомства. Владимир Цветнов управлял в министерстве вопросами лицензирования памятников, но ушел с поста руководителя департамента госохраны культурного наследия в июле 2018 года. В пресс-службе «РосКапСтроя» «Известиям» сообщили, что не владеют информацией о задержании их сотрудника, поэтому прокомментировать ситуацию не могут.

По данным системы СПАРК, Татьяна Магдеева является гендиректором компании «Смарт финанс», а Сергей Семиков руководит Центром развития и поддержки общественно-культурных проектов и патриотического воспитания. Среди соучредителей этого центра в 2014 году числилась студия военных художников Минобороны имени М.Б. Грекова, в которой создают памятники воинской славы для различных городов России. Как рассказали «Известиям» несколько источников, близких к следствию, никаких финансовых отношений между студией Грекова и центром патриотического воспитания не было. Получить комментарий от указанных организаций «Известиям» не удалось.

«Неоднородно и неоднозначно»

В Следственном комитете комментировать уголовное дело отказались. Адвокат Павла Мосолова рассказал «Известиям», что все фигуранты подозреваются в присвоении средств, полученных на исполнение госконтрактов.

– По версии следствия, Владимир Цветнов и Павел Мосолов, обладая полномочиями на проведение конкурсов и тендеров, обеспечивали победу фирмам, которые не вели самостоятельную финансово-экономическую деятельность. В дальнейшем при завышенных оценках экспертиз деньги перечислялись на счет победившей компании и потом делились между членами преступной группы. Татьяна Магдеева на допросе подтвердила, что в ее задачу входило только обналичивание денег, – сообщил Сергей Скрехин.

По его словам, дело в отношении Павла Мосолова и других фигурантов было возбуждено два дня назад. Позднее его объединили в одно производство с другим, открытым в феврале 2018-го по факту хищения 20 млн рублей, выделенных на реставрационные работы Соловецкого монастыря.

– Изначально Мосолов проходил по этому делу в качестве свидетеля и активно сотрудничал со следствием, – уточнил адвокат.

По данным Единой информационной системы в сфере госзакупок, в декабре 2014 года на ремонтно-реставрационные работы ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений Соловецкого архипелага Минкультуры выделило почти 483 млн рублей, в 2015-м – 368 млн рублей, в 2016-м – 187 млн рублей, а в 2017-м – 11 млн рублей.





Арест Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Заведующая отделом учета и хранения объектов культурного и природного наследия Соловецкого музея-заповедника Лариса Петровская пояснила «Известиям», что в реставрации нуждаются около 400 зданий и сооружений.

— Все это проходит через государственную экспертизу, заказчиком выступает Минкультуры, – уточнила она. – Деньги на реставрацию выделялись и продолжают выделяться. На каждый год заявляется определенный перечень объектов. Что-то попадает в заявки, что-то отодвигается на следующие годы.

По ее словам, иногда работа реставраторов «слишком заметна».

– Порой в глаза бросается неоднородное и неоднозначное качество работ. Разные подрядные организации не могут работать одинаково. Иногда реставрация должна проводиться другими способами, иными материалами, – добавила Лариса Петровская.

Без залога

На прошедших 19 сентября судебных заседаниях гособвинитель просила для каждого из новых фигурантов дела применить в качестве меры пресечения домашний арест, сообщил «Известиям» Сергей Скрехин. По оценке адвоката, следствие не представило достаточных оснований для содержания их под стражей. Но, несмотря на то, что за Татьяну Магдееву предлагали внести залог в пять млн рублей, судья Басманного суда Наталия Дударь отправила всех задержанных в СИЗО на два месяца (до 12 ноября).



Арест Руководитель компании «Смарфинанс» Татьяна Магдеева во время избрания меры пресечения по делу о мошенничестве Фото: агентство городских новостей Москва/Александр Авилов

Адвокат Татьяны Магдеевой Марина Финкель заявила «Известиям», что намерена обжаловать решение суда в ближайшее время.

– Она является руководителем организации, работающей по госконтрактам, и не была связана с тем, что инкриминирует ей следствие. В рамках исполнения госконтрактов привлекались подрядные организации, которые выполняли все работы. Никаких претензий от заказчика по качеству или объему выполненных работ не предъявлялось. Фигурантом дела она стала, потому что контракт был заключен напрямую с ее компанией, – отметила Марина Финкель.

Адвокат Владимира Цветнова Эмин Бабаев также заявил «Известиям», что следствие представило недостаточно доказательств вины его подзащитного. При этом он не стал рассказывать, что именно вменяется бывшему чиновнику.

По окончании судебных заседаний арестованных увезли предположительно в изолятор УВД по СВАО.

Приговор за приговором

Обвинения в хищениях в адрес высокопоставленных сотрудников Минкультуры выдвигаются не впервые. Самым резонансным стало так называемое «дело реставраторов». В 2016 году по нему были арестованы замминистра Григорий Пирумов и директор департамента управления имуществом ведомства Борис Мазо. Чиновники признались, что вместе с руководством компании «БалтСтрой», занимавшейся реставрацией культурных объектов (в их числе — Новодевичий монастырь, Изборская крепость и Музей космонавтики в Калуге) нанесли ущерб государству на сумму не менее 100 млн рублей.

Арест Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Осенью 2017 года обвиняемые получили реальные сроки, но были освобождены в зале суда, так как уже провели это время за решеткой во время следствия. В том же году Борис Мазо сбежал за границу и сейчас находится в международном розыске. Григорий Пирумов был повторно арестован в 2018-м — на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей на строительстве фондохранилища для Эрмитажа.

Приговор по первому делу суд более высокой инстанции пересмотрел в сторону увеличения срока. На днях экс-замминистра и других фигурантов эрмитажного дела перевели под домашний арест до 16 ноября 2019 года.

Над текстом работали Елена Сидоренко, Зоя Игумнова, Сергей Уваров и Роман Крецул