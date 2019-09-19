Мосолова обвинили в связи с хищением при ремонте Соловецкого монастыря

Уголовное дело в отношении заместителя директора департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом 19 сентября ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Сергей Скрехин.

По словам юриста, Мосолов являлся свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и давал показания в октябре 2018 года. «После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела», — сообщил адвокат.

Он также уточнил, что хищения бюджетных средств связаны с реконструкцией Соловецкого монастыря в период с 2011 по 2016 год. Скрехин добавил, что всем фигурантам дела вменяется пять эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей.

Ранее в этот же день сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве замдиректора департамента Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

12 августа 2019 года Мосгорсуд перевел под домашний арест до 16 ноября бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в мошенничестве. Данное дело было возбуждено в апреле. По версии следствия, в преступное сообщество, помимо него, входили руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, находящийся в международном розыске и арестованный заочно.

Кроме того, Пирумов был основным фигурантом дела о хищениях более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры. В рамках дела в 2017 году экс-замминистра осудили на 1,5 года колонии общего режима. С учетом срока нахождения в СИЗО это наказание было уже отбыто, поэтому бывшего замминистра освободили в зале суда. В конце января 2018 года Мосгорсуд ужесточил ему наказание до 3 лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. 7 августа Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Пирумова по «делу реставраторов».