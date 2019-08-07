Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова

Преображенский суд Москвы в среду, 7 августа, принял решение удовлетворить ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении экс-заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который был осужден на три года колонии по первому «делу реставраторов». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении», — постановил судья.

По данным ТАСС, прокуратура направила в Следственный комитет требование об исключении из второго уголовного дела в отношении Пирумова обвинения в участии в преступном сообществе. Адвокат экс-замминистра Федор Куприянов заявил, что «нет никаких доказательств» вины его подзащитного по этому пункту.

Григорий Пирумов был основным фигурантом так называемого дела реставраторов о хищениях более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры. В октябре 2017 года суд приговорил бывшего замминистра к 1,5 года колонии общего режима. Экс-чиновника освободили в зале суда, засчитав ему срок, проведенный в СИЗО. В декабре 2018 года Мосгорсуд Мосгорсуд увеличил срок, к которому приговорен Пирумов, до трех лет, а также увеличил размер штрафа с 300 тыс. до 1 млн рублей.

17 мая 2018 года Пирумов был вновь задержан вместе с главой группы компаний «Роспан» Никитой Колесниковым. Им были предъявлены обвинения в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство зданий Эрмитажа. Следствие полагает, что обвиняемые заключили госконтракт «без реального намерения его исполнить». При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.