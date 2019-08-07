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Глава СКР возбудил дело о мошенничестве в отношении мирового судьи

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Фото: Depositphotos
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В Чувашии мирового судью заподозрили в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении судьи Розы Габдулловой уголовное дело по двум статьям.

Как сообщили в среду, 7 августа, в пресс-службе СКР, Бастрыкин поручил расследование этого дела республиканскому управлению ведомства.

По версии следствия, с декабря 2015 года по декабрь 2017-го судья лично, а также через свою 44-летнюю знакомую получила 850 тыс. рублей от жителя Чебоксар. Габдуллова пообещала мужчине решить вопрос с земельным участком, на котором тот незаконно возвел постройку. Ему нужно было оформить эту постройку и изменить категорию участка.

Когда судья якобы закончила оформлять все необходимые документы, мужчина передал ей еще 2 млн рублей. 16 июля 2018 года при получении очередной суммы денег судью и ее приятельницу задержали сотрудники ФСБ.

6 августа сообщалось о деле по факту мошенничества с турпутевками. Бывший коммерческий директор туристической компании, по версии следствия, с февраля по август 2018 года обманула 45 человек, продав им путевки в страны Азии. Клиенты внесли предоплату, однако услуг не получили, а их деньги обвиняемая похитила и потратила.

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