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Сотрудница турфирмы в Хабаровске похитила у клиентов 6 млн рублей

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В Центральный районный суд Хабаровска передано дело экс-коммерческого директора турфирмы «Студия туризма», 33-летней Инны Огарковой, в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она обманула 45 человек на 6 млн рублей.

С февраля по август прошлого года обвиняемая заключала с клиентами договоры о продаже турпутевок в страны Азии. Люди внесли предоплату, однако услуг не получили, а их деньги обвиняемая похитила и потратила. В прошлом Огаркова уже была судима за преступление в туристической сфере, передает ИА «Хабаровский край сегодня». Женщина популярна в Хабаровске как инстаграм-блогер.

Ранее генеральный директор туристической фирмы в Якутске получил условный срок за 108 эпизодов мошенничества. Общий ущерб от действий мужчины превысил 15 млн рублей.

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