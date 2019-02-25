Прямой эфир

Директора турфирмы в Липецке будут судить за обман клиентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней подозреваемой в мошенничестве. Женщина занимала должность директора туристического агентства.

Имея устную договоренность с клиентами и заведомо зная, что обязательства по получению и передаче выездных документов для путешествий выполнять не намерена, она похитила их денежные средства посредством переводов предоплаты путевок на свой счет. Об этом сообщает GOROD48.

Число потерпевших по делу составляет 27 человек, сумма ущерба превышает 2,5 млн рублей. Материалы передадут в суд.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве
В Новосибирске по делу о хищении задержан замглавы клиники Мешалкина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017