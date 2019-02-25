Директора турфирмы в Липецке будут судить за обман клиентов

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней подозреваемой в мошенничестве. Женщина занимала должность директора туристического агентства.

Имея устную договоренность с клиентами и заведомо зная, что обязательства по получению и передаче выездных документов для путешествий выполнять не намерена, она похитила их денежные средства посредством переводов предоплаты путевок на свой счет. Об этом сообщает GOROD48.

Число потерпевших по делу составляет 27 человек, сумма ущерба превышает 2,5 млн рублей. Материалы передадут в суд.