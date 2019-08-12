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Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Мосгорсуд, передает агентство городских новостей «Москва».

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Еще один фигурант дела, глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников, тоже отпущен под домашний арест.

7 августа суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Пирумова по «делу реставраторов».

Пирумов был основным фигурантом дела о хищениях более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры. В октябре 2017 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима. С учетом срока нахождения в СИЗО это наказание было уже отбыто, поэтому бывшего замминистра освободили в зале суда. В декабре 2018 года Мосгорсуд Мосгорсуд увеличил срок, к которому приговорен Пирумов, до трех лет, а также увеличил размер назначенного ему штрафа с 300 тыс. до 1 млн рублей.

17 мая 2018 года Пирумов был вновь задержан вместе с Колесниковым. Им были предъявлены обвинения в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство новых зданий Эрмитажа. Следствие полагает, что обвиняемые заключили госконтракт «без реального намерения его исполнить», а аванс перечислили в подконтрольные им организации. Еще один фигурант этого дела, бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, по данным следствия, скрывается за границей. Он объявлен в розыск и арестован заочно.

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