Суд в Москве заочно арестовал экс-главу департамента Минкультуры Мазо

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо по обвинению в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазо Бориса», — цитирует ее «РИА Новости».

Санкция на арест выдана заочно, поскольку установить местонахождение экс-чиновника пока не удалось. Его заключат под стражу на два месяца, считая с момента экстрадиции или задержания.

Мазо, уже имеющему судимость по «делу реставраторов», грозит до 10 лет лишения свободы.

18 мая по делу о хищении 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа были арестованы экс-замминистра культуры Григорий Пирумов и бизнесмен Никита Колесников.

Ранее все трое уже были осуждены по громкому «делу реставраторов», но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора.