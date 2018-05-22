Эрмитаж признан потерпевшей стороной по делу экс-замминистра культуры

Следствие признало Государственный Эрмитаж потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении денежных средств, по которому был арестован бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Руководство музея уже заявило иск о компенсации более 856 млн рублей. Об этом во вторник, 22 мая, сообщила журналистам адвокат Наталья Шатихина.

«Мы реализовали свое процессуальное право на подачу гражданского иска к обвиняемым в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения», — сказала защитник, представляющая интересы Эрмитажа в суде.

По ее словам, ущерб может быть возмещен за счет продажи имущества фигурантов дела. Адвокат добавила, что причастные к хищениям лица должны либо полностью возмещать ущерб, либо отбывать значительные сроки реального лишения свободы, уточняет «РИА Новости».

Григория Пирумова и главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова задержали 17 мая. В этот же день им предъявили обвинения в хищении 450 млн рублей при строительстве зданий Эрмитажа.

По версии следствия, обвиняемые заключили госконтракт «без реального намерения его исполнить». Большую часть полученных в качестве аванса денег они дела перечислили на счета подконтрольных им организаций.

Сейчас оба фигуранта дела находятся под арестом.