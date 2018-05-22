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Эрмитаж признан потерпевшей стороной по делу экс-замминистра культуры

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Следствие признало Государственный Эрмитаж потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении денежных средств, по которому был арестован бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Руководство музея уже заявило иск о компенсации более 856 млн рублей. Об этом во вторник, 22 мая, сообщила журналистам адвокат Наталья Шатихина. 

Пирумов отрицает выдвинутые против него обвинения

«Мы реализовали свое процессуальное право на подачу гражданского иска к обвиняемым в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения», — сказала защитник, представляющая интересы Эрмитажа в суде. 

По ее словам, ущерб может быть возмещен за счет продажи имущества фигурантов дела. Адвокат добавила, что причастные к хищениям лица должны либо полностью возмещать ущерб, либо отбывать значительные сроки реального лишения свободы, уточняет «РИА Новости».

Григория Пирумова и главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова задержали 17 мая. В этот же день им предъявили обвинения в хищении 450 млн рублей при строительстве зданий Эрмитажа.

По версии следствия, обвиняемые заключили госконтракт «без реального намерения его исполнить». Большую часть полученных в качестве аванса денег они дела перечислили на счета подконтрольных им организаций.

Сейчас оба фигуранта дела находятся под арестом.  

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