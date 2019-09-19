Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах в четверг, 19 сентября.

«В Москве задержаны Мосолов П.О., Магдеева Т.С., Цветнов В.А. и Семиков С.Б. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказал собеседник ТАСС.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила агентству, что Следственный комитет просит арестовать фигурантов дела о мошенничестве. По ее словам, заседания по делу начнутся в ближайшее время.

В структуру департамента министерства входят отдел государственной охраны объектов культурного наследия, отдел государственного реестра, отдел контроля в сфере культурного наследия, отдел регионального контроля и надзора, отдел регулирования градостроительной деятельности, отдел лицензирования и контроля в сфере реставрации, а также отдел государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей.

12 августа 2019 года Мосгорсуд перевел под домашний арест до 16 ноября бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в мошенничестве. 7 августа Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Пирумова по «делу реставраторов».

Он был основным фигурантом дела о хищениях более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры. В рамках дела в 2017 году экс-замминистра осудили на полтора года колонии общего режима. С учетом срока нахождения в СИЗО это наказание было уже отбыто, поэтому бывшего замминистра освободили в зале суда. В декабре 2018 года Мосгорсуд увеличил срок, к которому был приговорен Пирумов, до трех лет, и увеличил размер назначенного ему штрафа с 300 тыс. до 1 млн рублей.