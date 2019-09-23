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Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Распоряжение об этом опубликовано в понедельник, 23 сентября, на сайте кабмина.

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Услуги предоставляются государственным исполнительным органами субъектов Федерации, муниципальным и госучреждениями и органами местного самоуправления.

Перечень будет использоваться для систематизации сведений государственных и муниципальных информационных систем, которые обеспечивают ведение реестров государственных услуг, отмечается в пояснительной записке.

На данный момент реестры государственных и муниципальных услуг по-разному квалифицируют внесенные в них услуги. Это осложняет анализ их предоставления.

20 сентября россияне назвали самые востребованные онлайн-сервисы. Необходимость получения госуслуг в Сети отметили 35% россиян.

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