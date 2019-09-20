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Россияне назвали самые востребованные онлайн-сервисы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Получение цифровых госуслуг, покупка лекарств в интернете и их доставка, а также бесплатные обучающие онлайн-курсы стали самыми востребованными сервисами у россиян.Такие данные следуют из опроса, проведенного Институтом развития интернета (ИРИ) совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ), который поступил в распоряжение «Известий» в пятницу, 20 сентября.

Необходимость получения госуслуг в Сети отметили 35% россиян. По данным экспертов, согласно исследованию ООН, Россия занимает 25-е место среди 193 стран по оказанию электронных госуслуг, что обусловлено активным представительством государственных порталов в интернете.

29% респондентов назвали важными сервисы онлайн-продажи и доставки лекарств, несмотря на то, что в России дистанционная продажа лекарств пока законодательно не разрешена, отмечают специалисты.

На третьем месте — сервисы по дистанционному образованию, на необходимость которых указывают 26% жителей России. Затем идут сервисы, адаптированные для граждан с ограничениями по здоровью, за которые проголосовали 23% респондентов. Затем — онлайн-поисковики работы, в том числе для малогабаритных граждан, и сервисы, предоставляющие доступ к собственной электронной медицинской карте пациента — по 21%.

Также среди респондентов популярны ресурсы по телемедицине — 20%, поиску правовой информации — 17%, продаже и доставке алкоголя — 9%, нотариальные услуги — 9%. На последнем месте стоят маркетплейсы для самозанятых — 6%.

Исследование проводилось 9-18 сентября 2019 года на основе онлайн-опроса и таргетированной рассылки по электронной почте среди 1200 респондентов. Максимальная погрешность при такой выборке составляет не более 2,5%.

В четверг, 19 сентября, компания «Делойт» СНГ «Медиапотребление в России – 2019» назвала соцсеть «ВКонтакте» и сервис видеохостинга YouTube самыми популярными интернет-ресурсами у жителей России за год. С помощью них общается 86% и 80% респондентов соответственно. Далее идут «Одноклассники» (57%), Instagram (52%), Facebook (44%) и Telegram (25%).

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