Опрос показал число осваивающих новые профессии россиян

Большинство россиян осваивают навыки, которые не связаны с их текущей профессией. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании по трудоустройству Headhunter.

Так, уровень своих знаний в сторонних отраслях повышают 62% соискателей, а еще 32% планируют этим заняться.

Как правило, большинство среди них являются работниками сферы искусства, массмедиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, высшего менеджмента, а также юристы.

Самыми популярными способами освоения новых навыков являются чтение профессиональной литературы (71%), онлайн-курсы (47%) и частичное участие в новой профессии (32%) — волонтерство, подработка, собственные проекты.

62% опрошенных заявили, что у них нет возможности повысить свою квалификацию за счет работодателя. Еще 13% ответили, что их начальство готово оплатить им обучение новой профессии.

Опрос проводился в период с 11 по 18 сентября, в нем приняли участие 4,6 тыс. россиян.

Ранее респонденты опроса Аналитического центра НАФИ рассказали, что считают наилучшей мотивацией на работе.