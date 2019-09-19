Названы самые популярные у россиян интернет-ресурсы

Социальная сеть «ВКонтакте» и сервис видеохостинга YouTube стали самыми популярными интернет-ресурсами у россиян за год. Об этом говорится в пятом исследовании компании «Делойт» СНГ «Медиапотребление в России—2019».

YouTube и «ВКонтакте» используют 86% и 80% респондентов соответственно, сообщает в четверг, 19 сентября, «РИА Новости». За ними следуют «Одноклассники» (57%), Instagram (52%) и Facebook (44%). Распространенной среди россиян платформой продолжает оставаться Telegram, им пользуются 25% опрошенных.

В течение последнего года 24% россиян приобретали контент в Интернете. Каждый пятый россиянин совершал разовые покупки контента, а 13% граждан покупали контент по регулярной подписке. При этом чаще всего россияне покупают видео (11%), книги (9%) и музыку (8%).

«По мере накопления пользователями опыта повышаются их требования к качеству потребляемого контента и формату транслируемой информации. Это стимулирует развитие платных моделей распространения контента в Интернете и создает широкие перспективы его коммерциализации», — рассказала руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ компании "Делойт" СНГ Ольга Табакова.

По ее словам, доходы населения несколько лет снижались в течение последних лет, поэтому граждане стали очень осмотрительными при расходовании средств.

Исследование проводилось посредством онлайн-опроса 1600 жителей из 250 населенных пунктов России.

17 сентября социальная сеть «ВКонтакте» ввела новую функцию, благодаря которой сообщества теперь смогут скрывать список подписчиков. Если такая настройка включена, то пользователи будут видеть среди участников паблика только своих друзей и общее количество участников.