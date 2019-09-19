Прямой эфир

Названы самые популярные у россиян интернет-ресурсы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть «ВКонтакте» и сервис видеохостинга YouTube стали самыми популярными интернет-ресурсами у россиян за год. Об этом говорится в пятом исследовании компании «Делойт» СНГ «Медиапотребление в России—2019».

Пользователей соцсетей в России стало вдвое больше
Чаще всего они общаются во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram

YouTube и «ВКонтакте» используют 86% и 80% респондентов соответственно, сообщает в четверг, 19 сентября, «РИА Новости». За ними следуют «Одноклассники» (57%), Instagram (52%) и Facebook (44%). Распространенной среди россиян платформой продолжает оставаться Telegram, им пользуются 25% опрошенных.

В течение последнего года 24% россиян приобретали контент в Интернете. Каждый пятый россиянин совершал разовые покупки контента, а 13% граждан покупали контент по регулярной подписке. При этом чаще всего россияне покупают видео (11%), книги (9%) и музыку (8%).

«По мере накопления пользователями опыта повышаются их требования к качеству потребляемого контента и формату транслируемой информации. Это стимулирует развитие платных моделей распространения контента в Интернете и создает широкие перспективы его коммерциализации», — рассказала руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ компании "Делойт" СНГ Ольга Табакова.

По ее словам, доходы населения несколько лет снижались в течение последних лет, поэтому граждане стали очень осмотрительными при расходовании средств.

Исследование проводилось посредством онлайн-опроса 1600 жителей из 250 населенных пунктов России.

17 сентября социальная сеть «ВКонтакте» ввела новую функцию, благодаря которой сообщества теперь смогут скрывать список подписчиков. Если такая настройка включена, то пользователи будут видеть среди участников паблика только своих друзей и общее количество участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во «ВКонтакте» запустили приложение «Сохраним лес»
«ВКонтакте» запустила генератор QR-кодов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019