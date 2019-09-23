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American Interest рассказал о «принадлежности» Арктики США

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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США недовольны укреплением России и Китая в Арктике. В мае госсекретарь Майк Помпео изложил свою Северную доктрину на заседании Арктического совета, которая несла посыл: «Арктика не российская, а американская», пишет The American Interest.

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Автор статьи отмечает, что арктический регион становится все более привлекательным из-за природных богатств, Северного морского пути, Северо-Восточного и Северо-Западного проходов.

Все это подогрело интерес к региону со стороны Пентагона и Госдепартамента, которых обеспокоило, что Россия сможет использовать Севморпуть для поставок сжиженного природного газа, товаров и сырья в Азию и Европу.

«Коммерческий трафик из Китая уже использует этот маршрут и инвестирует миллиарды долларов. Этот путь на 20 дней короче азиатско-европейского маршрута, который используется для транспортировки грузов с проходом через Суэцкий канал или через Панамский канал», - говорится в статье.

Помпео в своем выступлении раскритиковал не только РФ, укрепляющуюся в Арктике, но и Канаду. Оттаву госсекретарь обвинил в контроле над Северо-Западным проходом, хоть он и пролегает во внутренних водах страны.

После этого Помпео заявил, что Китаю в Арктике делать вообще нечего, так как эта страна неарктического региона.

«Заявления Помпео направлены на пересмотр мирового порядка в отношении самого большего в мире неиспользуемого региона. Опираясь на свою военную силу, Вашингтон предупредил Москву, а также остановил продвижение Пекина — и Канады тоже — по северным трекам. Это послание было услышано во всем мире: Арктика не российская, она американская», — подводит итог издание.

21 сентября американский эксперт заявил о проигрыше Штатов России в Арктике.

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