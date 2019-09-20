Адвокаты обжалуют арест обвиненных в хищениях чиновников Минкультуры

Адвокаты замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова и его предполагаемых подельников из ведомства, которые проходят по делу о хищении средств на реставрацию музея на Соловках, намерены обжаловать арест своих подзащитных. Об этом «Известиям» сообщил защитник Мосолова Сергей Скрехин.

Следствие считает, что глава департамента государственной охраны культурного наследия Владимир Цветнов и Мосолов, обладая полномочиями на проведение конкурсов и тендеров, обеспечивали победу фирмам, которые не вели самостоятельную финансово-экономическую деятельность. В дальнейшем при завышенных оценках экспертиз деньги перечислялись на счет победившей компании и потом делились между членами преступной группы.

Подозреваемые были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца.

Новый арест стал своеобразным продолжением нашумевшего в 2016 году «дела реставраторов», по которому был осужден бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

По оценке Скрехина, следствие не представило достаточных оснований для содержания чиновников Минкульта под стражей.

«Изначально Мосолов проходил по этому делу в качестве свидетеля и активно сотрудничал со следствием», — заметил адвокат.

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