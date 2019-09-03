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Подозреваемая в хищении кассирша впервые заговорила с журналистами

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Фото: gtrk.tv
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Бывшая кассирша Россельхозбанка Луиза Хайруллина, арестованная по подозрению в хищении более 20 млн рублей, впервые заговорила с журналистами перед началом заседания суда во вторник, 3 сентября. Соответствующее видео разместил на своем сайте GTRK.TV.

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На записи можно услышать, как журналистка задает вопросы Хайруллиной, однако подозреваемая говорит, что не будет отвечать. «Без комментариев», — сказала она.

В ходе заседания Орджоникидзевский районный суд принял решение продлить меру пресечения Хайруллиной еще на два месяца — до 4 ноября 2019 года. Уточняется, что женщина всё еще отказывается от дачи показаний.

В начале июля стало известно, что полиция задержала кассиршу банка в Салавате Луизу Хайруллину по подозрению в хищении более 20 млн рублей.

Инцидент произошел 27 мая, напоминает «Федеральное агентство новостей». Предположительно Хайруллина вынесла из банка, в котором работала, рубли, доллары и евро на общую сумму 23–25 млн рублей. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как она выходила с большой сумкой. После этого женщина пропала вместе со своей семьей.

Хайруллину задержали на съемной квартире в Казани. Похищенных денег при ней не было, а муж подозреваемой признался, что проиграл все деньги в азартные игры.

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