Прямой эфир

Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию

0
Фото: REUTERS/Stringer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ирана через швейцарских дипломатов передали США ноту, в которой отрицают причастность к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом в среду, 18 сентября, пишет Bloomberg.

В документе Иран также предупредил, что готов ответить на любые шаги, которые могут предпринять против страны.

Дрон под трон: атака на саудовские НПЗ может спровоцировать силовые меры
В России не исключают, что действия США и Ирана могут привести к полномасштабной войне

Атака на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Нападения были совершены на предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за инцидента Эр-Рияду пришлось сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье.

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением», которое направлено против экономики всего мира. Мощности по нефтедобыче Эр-Рияд планирует восстановить к концу сентября.

Ответственность за нападение взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку. Газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на МИД Саудовской Аравии писала 16 сентября, что, по данным предварительного расследования, при нападении использовалось оружие из Ирана.

Однако Арабская коалиция и США продолжают обвинять Иран. Вашингтон уже заявил о приведении своих сил в боевую готовность, а Эр-Рияд пообещал представить доказательства причастности Тегерана 19 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Ирана назвал атаку на саудовские НПЗ предупреждением от йеменцев
Трамп заявил о нежелании встречаться с Роухани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019