Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию

Власти Ирана через швейцарских дипломатов передали США ноту, в которой отрицают причастность к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом в среду, 18 сентября, пишет Bloomberg.

В документе Иран также предупредил, что готов ответить на любые шаги, которые могут предпринять против страны.

Атака на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Нападения были совершены на предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за инцидента Эр-Рияду пришлось сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье.

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением», которое направлено против экономики всего мира. Мощности по нефтедобыче Эр-Рияд планирует восстановить к концу сентября.

Ответственность за нападение взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку. Газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на МИД Саудовской Аравии писала 16 сентября, что, по данным предварительного расследования, при нападении использовалось оружие из Ирана.

Однако Арабская коалиция и США продолжают обвинять Иран. Вашингтон уже заявил о приведении своих сил в боевую готовность, а Эр-Рияд пообещал представить доказательства причастности Тегерана 19 сентября.